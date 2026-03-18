18 mar. 2026
Olimpia

El análisis de Pablo Sánchez sobre el momento de Olimpia

Olimpia se mantiene en la cima e invicto tras la primera rueda del Torneo Apertura y su entrenador Pablo Sánchez resaltó este buen momento del equipo.

Marzo 18, 2026 10:23 a. m. • 
Por Redacción D10
Olimpia

Olimpia ganó y llegó a 27 unidades.

Foto: Gentileza - APF

Pablo Sánchez, técnico de Olimpia, destacó la actualidad del equipo que derrotó al Sportivo Luqueño y cerró la primera rueda en la punta y sin perder ya que esto “era, de alguna manera, uno de los objetivos. Uno quiere ganar y ser campeón, obviamente, y trabajamos para eso. Pero los objetivos a corto plazo eran poder terminar la primera rueda, ojalá invictos, y punteros. Y lo hemos conseguido”.

“Y por otro lado, el partido fue bueno del equipo. Entendemos que creamos muchas situaciones, situaciones claras. Seguimos errando mucho. Estamos con esta tesitura del 1-0 que nos tiene nerviosos a todo el mundo hasta el final. Pero la verdad que felices. El equipo, para mi gusto, hizo el mejor partido de lo que va del año”, aseveró.

“Se lo dije a los jugadores, los felicité. Y este es el camino. Ojalá que podamos seguir de la misma manera. Si bien conseguimos algo importante a lo que es esta altura del campeonato, 50% del torneo, nos falta la otra mitad que seguramente será la más dura”, advirtió.

Pablo Sánchez mencionó que a partir de ahora “van a aparecer, seguramente, alguna que otra lesión. La acumulación de tarjetas te lleva a suspensiones y van a aparecer los seis partidos de fase de grupo de Sudamericana, con lo cual no va a ser fácil lo que viene por delante. Y sabemos que nos vamos a tener que forzar el doble de lo que lo hemos hecho”.

Olimpia Pablo Sánchez
Redacción D10
Más contenido de esta sección
HBt10qVXsAAAMOB.jpeg
Olimpia
Bentaberry de entrada
Vitamina Sánchez va perfilando el onceno para el duelo de mañana.
Marzo 13, 2026 07:50 a. m.
 · 
Redacción D10
Pablo vitamina sanchez
Olimpia
Vitamina arma la estrategia
Pablo Sánchez realizará variantes para visitar a Recoleta.
Marzo 12, 2026 07:32 a. m.
 · 
Redacción D10
HCV3ktvbIAAGgu3.jpeg
Olimpia
Volver al triunfo es la consigna
En Olimpia saben que ya no hay margen de error.
Marzo 11, 2026 07:25 a. m.
 · 
Redacción D10
WhatsApp Image 2026-03-08 at 8.36.39 PM (2).jpeg
Olimpia
Vitamina: “Perdimos dos puntos”
Pablo Sánchez analizó el empate con San Lorenzo en la fecha 9 y toma nota de lo sucedido en Sajonia.
Marzo 09, 2026 09:52 a. m.
 · 
Redacción D10
Olimpia - Fluminense_33019280.jpg
Olimpia
Olveira, camino a un récord en el arco franjeado
Gastón Olveira, recientemente naturalizado paraguayo, va a camino a establecer un récord de valla invicta en Olimpia.
Marzo 06, 2026 12:10 p. m.
 · 
Redacción D10
WhatsApp Image 2026-03-05 at 12.22.18 PM.jpeg
Olimpia
Gastón Olveira: “Puedo soñar con grandes cosas”
En charla con Fútbol a lo Grande, Gastón Olveira, el nuevo paraguayo, habló de la posibilidad de ir al Mundial.
Marzo 05, 2026 12:58 p. m.
Carga Más