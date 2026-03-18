El análisis de Pablo Sánchez sobre el momento de Olimpia

Pablo Sánchez, técnico de Olimpia, destacó la actualidad del equipo que derrotó al Sportivo Luqueño y cerró la primera rueda en la punta y sin perder ya que esto “era, de alguna manera, uno de los objetivos. Uno quiere ganar y ser campeón, obviamente, y trabajamos para eso. Pero los objetivos a corto plazo eran poder terminar la primera rueda, ojalá invictos, y punteros. Y lo hemos conseguido”.

“Y por otro lado, el partido fue bueno del equipo. Entendemos que creamos muchas situaciones, situaciones claras. Seguimos errando mucho. Estamos con esta tesitura del 1-0 que nos tiene nerviosos a todo el mundo hasta el final. Pero la verdad que felices. El equipo, para mi gusto, hizo el mejor partido de lo que va del año”, aseveró.

“Se lo dije a los jugadores, los felicité. Y este es el camino. Ojalá que podamos seguir de la misma manera. Si bien conseguimos algo importante a lo que es esta altura del campeonato, 50% del torneo, nos falta la otra mitad que seguramente será la más dura”, advirtió.

Pablo Sánchez mencionó que a partir de ahora “van a aparecer, seguramente, alguna que otra lesión. La acumulación de tarjetas te lleva a suspensiones y van a aparecer los seis partidos de fase de grupo de Sudamericana, con lo cual no va a ser fácil lo que viene por delante. Y sabemos que nos vamos a tener que forzar el doble de lo que lo hemos hecho”.