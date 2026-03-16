Tras críticas, Policía Nacional analiza alternativas a la “carpa azul”

El comisario Isidro Benítez, conversó este lunes con Fútbol a lo Grande por Radio Monumental y se refirió al sonado caso de la “carpa azul”, cuestionado procedimiento policial implementado para el control de acceso al estadio.

La medida fue muy cuestionada por varias personas e incluso por el directivo de Olimpia Álvaro Bilbao, que en charla con Urbana al Máximo, cuestionó la medida por lesionar derechos fundamentales consagrados en la Constitución Nacional.

Ante esto, el subjefe de eventos deportivos, justificó el protocolo diciendo que se buscaba frenar el ingreso de objetos prohibidos y destacó que la medida impidió el paso de estupefacientes en algunos controles.

“El control es de forma aleatoria, se procede a la inspección si hay sospecha que el mismo está guardando un objeto. El fin es que no se introduzca objetos”, expresó Benítez en la 1080 AM.

El comisario recordó que en partidos pasados se llegaron a introducir petardos y que eso puso en riesgo a personas inocentes. Defendió la medida, aunque comentó que se encuentran analizando la posibilidad de medidas alternativas. Aprovechó la ocasión para tirar la pelota al campo de los clubes, ya que según una ley vigente, son las instituciones las que deben invertir en tecnología para que se pueda garantizar la seguridad en los recintos deportivos.