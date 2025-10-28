Se define al primer finalista en Sudamericana

El compromiso de revancha será en el Arena MRV de la ciudad de Belo Horizonte desde las 21:30 y ambos arriban sin ventaja al duelo definitorio, ya que en la ida el empate fue por 1-1 en tierras ecuatorianas. En el conjunto Galo está anunciado como titular el defensor paraguayo Junior Alonso.

La otra llave semifinalista la definen el Lanús de Argentina ante Universidad de Chile, el jueves 30, en La Fortaleza del Granate, desde las 19:00. En la ida la igualdad fue 2-2.

La gran final de la Sudamericana se jugará por tercera vez en Asunción, el 22 de noviembre en escenario a definir (La Huerta o el Defensores del Chaco).