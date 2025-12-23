Fechas y horarios de los partidos de Copa Sudamericana

23 dic. 2025
Los equipos paraguayos ya conocen fecha, horario y estadio de la fase preliminar de la Copa Sudamericana 2026.

Diciembre 23, 2025 03:25 p. m.
54799114284_10ca578037_o.jpg

Trinidense y Olimpia chocan en la fase preliminar de la Sudamericana.

Foto: APF.

La Dirección de Competiciones y Operaciones de la Conmebol dio a conocer el fixture de la fase preliminar de la Copa Sudamericana 2026.

Son cuatro los equipos paraguayos que entran en acción en esta fase, enfrentándose entre sí: Nacional vs. Deportivo Recoleta y Sportivo Trinidense vs. Olimpia. El ganador de cada llave avanzará a la fase de grupos.

Copa Sudamericana 2026 - Primera fase

Miércoles 4 de marzo

-Sportivo Trinidense vs. Olimpia

Estadio: Defensores del Chaco

Hora: 21:30

Jueves 5 de marzo

-Nacional vs. Recoleta

Estadio: Defensores del Chaco

Hora: 19:00

