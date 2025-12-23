Fechas y horarios de los partidos de Copa Sudamericana

La Dirección de Competiciones y Operaciones de la Conmebol dio a conocer el fixture de la fase preliminar de la Copa Sudamericana 2026.
Son cuatro los equipos paraguayos que entran en acción en esta fase, enfrentándose entre sí: Nacional vs. Deportivo Recoleta y Sportivo Trinidense vs. Olimpia. El ganador de cada llave avanzará a la fase de grupos.
Copa Sudamericana 2026 - Primera fase
Miércoles 4 de marzo
-Sportivo Trinidense vs. Olimpia
Estadio: Defensores del Chaco
Hora: 21:30
Jueves 5 de marzo
-Nacional vs. Recoleta
Estadio: Defensores del Chaco
Hora: 19:00