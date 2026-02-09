Presentan a Carlos González

El jugador de 32 años viene para ocupar el puesto dejado por el argentino Claudio Paul Spinelli, quien fue vendido al Vasco da Gama de Brasil.

González hizo inferiores en Nacional, luego pasó por el fútbol chileno; en Magallanes, Santiago Wanderers, San Marcos de Arica y Huachipato antes de dar el salto a México en donde jugó en Necaxa, Pumas, Tigres, Toluca y Tijuana. Su último equipo fue el Newell’s Old Boys de Rosario del fútbol argentino, tras el cual quedó libre.

El paraguayo llega al vigente campeón del fútbol ecuatoriano, que ya tiene su nombre a nivel internacional siendo finalista de la Copa Libertadores de América (2016), además de conquistar la Copa Sudamericana en dos ocasiones (2019 y 2022) y una Recopa Sudamericana (2023).