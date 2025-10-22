22 oct. 2025
Olimpia

Se alista para otro clásico

Olimpia entrena pensando en el clásico más añejo frente al puntero Guaraní.

Octubre 22, 2025 07:09 a. m. • 
Por Redacción D10
Rodney Redes_54346862.jpg

Es un fijo. Rodney Redes es uno de los futbolistas más regulares en el Decano en lo que va de la competecia. Formó parte de 16 compromisos.

Olimpia retomó los entrenamientos ayer para preparar otro importante clásico, esta vez el más añejo del fútbol paraguayo contra el líder del Torneo Clausura: Guaraní.

El entrenador Ever Almeida no podrá contar con dos futbolistas para este encuentro, ya que el mediocampista Richard Ortiz y el defensor Abel Paredes terminaron viendo la tarjeta roja en La Nueva Olla, en el último superclásico del año contra Cerro Porteño que terminó igualado (1-1).

Por otra parte, podría recuperar completamente al defensor Manuel Capasso.

EN CAPILLA. Rodney Redes (foto) se encuentra con cuatro amarillas y con una más se perderá el siguiente juego por acumulación de tarjetas. El delantero es un hombre clave en el esquema franjeado, con cuatro goles y tres asistencias.

El domingo 26 de octubre, el Franjeado volverá a Capiatá para enfrentar en el estadio Erico Galeano al conjunto aurinegro por la fecha 18 de la competencia. El juego comenzará a las 17:30.

Olimpia Rodney Redes Torneo Clausura
Redacción D10
