Se alista para otro clásico

Olimpia retomó los entrenamientos ayer para preparar otro importante clásico, esta vez el más añejo del fútbol paraguayo contra el líder del Torneo Clausura: Guaraní.

El entrenador Ever Almeida no podrá contar con dos futbolistas para este encuentro, ya que el mediocampista Richard Ortiz y el defensor Abel Paredes terminaron viendo la tarjeta roja en La Nueva Olla, en el último superclásico del año contra Cerro Porteño que terminó igualado (1-1).

Por otra parte, podría recuperar completamente al defensor Manuel Capasso.

EN CAPILLA. Rodney Redes (foto) se encuentra con cuatro amarillas y con una más se perderá el siguiente juego por acumulación de tarjetas. El delantero es un hombre clave en el esquema franjeado, con cuatro goles y tres asistencias.

El domingo 26 de octubre, el Franjeado volverá a Capiatá para enfrentar en el estadio Erico Galeano al conjunto aurinegro por la fecha 18 de la competencia. El juego comenzará a las 17:30.