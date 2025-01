Scavone: “Todavía no estamos ensamblados”

Óscar Vicente Scavone, presidente honorario de Olimpia, habló este lunes con Fútbol a lo Grande por radio Monumental 1080 AM y analizó la actualidad del Decano que sufrió dos derrotas seguidas en el inicio de la temporada 2025.

“No es lo que esperábamos, pero está dentro del presupuesto, son partidos que se podían perder, todavía no estamos ensamblados. Todavía falta una complementación con los chicos nuevos, según mi criterio personal necesitan minutos de partidos”, explicó.

Acerca del debut frente a Guaraní, el ex dirigente aprobó apenas el desarrollo del último cuarto. “Yo prefiero quedarme, no con la impresión del primer tiempo, que no fue para nada bueno, sino con los últimos 15 minutos en los que apretamos y jugamos mejor”, remarcó.

En otro momento, Scavone dio su voto de confianza al delantero Derlis González, que sigue sin mostrar su mejor versión. También se mostró optimista que con el futuro ingreso de Lisandro López, el reemplazante de Manuel Capasso, el equipo mejorará en el aspecto defensivo.

El elenco dirigido por Martín Palermo viene de perder el título de la Supercopa Paraguay contra Libertad. En tanto, en el inicio del torneo Apertura, el Decano cayó este domingo frente a Guaraní por un gol sufrido a los 11 segundos en el estadio Defensores del Chaco.