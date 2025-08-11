Senador se pone al día tras crítica de Nogués

La jornada se vio sacudida por un atípico cruce en redes entre un político y un dirigente deportivo. Dionisio Amarilla, senador liberocartista, realizó una crítica al presidente por el rendimiento de Olimpia y recibió una fuerte respuesta de parte del mandamás franjeado.

La polémica se hizo viral en las redes y generó todo tipo de comentarios, incluso generó más acciones, ya que Rodrigo Nogués cuestionó la morosidad del político que no se encontraba al día con su cuota social en la institución franjeada, debiendo la suma de Gs. 5.385.600.

Ante esto, el senador grabó un video ingresando al Salón Blanco de Olimpia y pidiendo los datos correspondientes para abonar su deuda. Luego, ya en la Sede del Congreso Nacional, volvió a hablar con los medios de prensa en el que recargó tinta y volvió a atacar al dirigente franjeado.

Te toca a vos Coto Nogues ponerte al día con el Pueblo Olimpista . #BASTADEEXCUSAS pic.twitter.com/4kLQde2Stz — Dionisio Amarilla Guirland (@DionisioAmarill) August 11, 2025

“No conoce de sol, de lluvia, de polvo, de barro, de levantarse de madrugada ni mucho menos dormir a altas horas. En realidad Coto debería tomar clases con ODD, aprovechale que es una leyenda viviente (SIC)”, expresó el Senador Amarilla, siendo que el ex dirigente franjeado falleció en febrero del 2024.