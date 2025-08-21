21 ago. 2025
Olimpia

Olimpia se enfoca en romper la mala racha

Olimpia se prepara para su visita al estadio Ka’arendy en donde el domingo enfrentará a General Caballero.

Agosto 21, 2025 08:48 a. m. • 
Por Redacción D10
Gyz7BRxWYAAe928.jpg

Iván Leguizamón se alista para retornar en Olimpia.

@ElClubOlimpia

Olimpia se prepara para su visita al estadio Ka’arendy en donde el domingo enfrentará a General Caballero, desde las 16:00, en el marco de la fecha 9 del Torneo Clausura 2025.

El entrenador Ramón Díaz tiene como principal novedad la incorporación del defensor Gustavo Vargas, quien lucha por un puesto en el equipo titular con Junior Barreto.

La dupla técnica no realizaría variantes pronunciadas en el onceno base, que viene de empatar sin goles en el último clásico blanco y negro contra Libertad.

El equipo franjeado necesita con suma urgencia la victoria para romper la mala racha en el campeonato, tras tres encuentros sin triunfo.

Olimpia se prepara para enfrentar a General Caballero por la fecha 9 del torneo.

Todos abonarán por las entradas

General Caballero de Juan León Mallorquín comunicó ayer en sus redes sociales que todos los hinchas que desean asistir a Ka’arendy para ver el juego contra el Decano, incluidos los niños, deberán abonar el costo total de las entradas.

Los precios de las boletas son los siguientes: Gradería local y visitante: G. 30.000; Platea: G. 50.000 y Preferencia: G. 80.000.

CIFRA. 5 partidos jugados tiene el central Gustavo Vargas en el Torneo Clausura. Recibió tres tarjetas amarillas.

Olimpia General Caballero Torneo Clausura
Redacción D10
Más contenido de esta sección
rramon_62468164.jpg
Olimpia
Momento crítico de Olimpia
El Olimpia de Ramón Díaz no encuentra su rumbo en el Clausura 2025.
Agosto 12, 2025 08:55 a. m.
 · 
Redacción D10
Sin título.png
Olimpia
Senador se pone al día tras crítica de Nogués
Dionisio Amarilla, senador liberocartista, se puso al día con su cuota social tras ser expuesto por el presidente de Olimpia.
Agosto 11, 2025 10:47 a. m.
 · 
Redacción D10
Gx7rDYPWMAAOOQe.jpg
Olimpia
Ramón y Emiliano Díaz, preocupados por el rendimiento
Ramón y Emiliano Díaz, la dupla técnica de Olimpia, manifestó su preocupación por el funcionamiento del equipo tras la derrota por goleada ante Guaraní.
Agosto 11, 2025 08:42 a. m.
 · 
Redacción D10
gastón olveira olimpia.jpg
Olimpia
Ramón Díaz pierde a Gastón Olveira para el clásico más añejo
Ramón Díaz, entrenador de Olimpia, introducirá cambios importantes para el juego contra Guaraní.
Agosto 07, 2025 07:59 p. m.
 · 
Redacción D10
GxwD1l5WAAA6fmG.jpeg
Olimpia
Las extraordinarias condiciones de “Claudinha”
José Lezcano, presidente del departamento de fútbol de Olimpia, ponderó las condiciones de la juvenil Claudia Martínez.
Agosto 07, 2025 12:03 p. m.
 · 
Redacción D10
Gastón Olveira_42244724.jpg
Olimpia
Gastón Olveira enciende alarmas en Olimpia
El portero de Olimpia, Gastón Olveira, no terminó el entrenamiento de este miércoles y es gran duda en el equipo franejado.
Agosto 06, 2025 09:06 p. m.
 · 
Redacción D10
Carga Más