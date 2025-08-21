Olimpia se enfoca en romper la mala racha

Olimpia se prepara para su visita al estadio Ka’arendy en donde el domingo enfrentará a General Caballero, desde las 16:00, en el marco de la fecha 9 del Torneo Clausura 2025.

El entrenador Ramón Díaz tiene como principal novedad la incorporación del defensor Gustavo Vargas, quien lucha por un puesto en el equipo titular con Junior Barreto.

La dupla técnica no realizaría variantes pronunciadas en el onceno base, que viene de empatar sin goles en el último clásico blanco y negro contra Libertad.

El equipo franjeado necesita con suma urgencia la victoria para romper la mala racha en el campeonato, tras tres encuentros sin triunfo.

Olimpia se prepara para enfrentar a General Caballero por la fecha 9 del torneo.

Todos abonarán por las entradas

General Caballero de Juan León Mallorquín comunicó ayer en sus redes sociales que todos los hinchas que desean asistir a Ka’arendy para ver el juego contra el Decano, incluidos los niños, deberán abonar el costo total de las entradas.

Los precios de las boletas son los siguientes: Gradería local y visitante: G. 30.000; Platea: G. 50.000 y Preferencia: G. 80.000.

CIFRA. 5 partidos jugados tiene el central Gustavo Vargas en el Torneo Clausura. Recibió tres tarjetas amarillas.