Momento crítico de Olimpia

Olimpia atraviesa otro momento crítico en la temporada 2025. Viene de caer por goleada ante Guaraní (4-0), en el enfrentamiento más añejo del fútbol paraguayo que se disputó en el estadio Antonio Aranda de Ciudad del Este.

A esta abultada diferencia hay que sumar los tres tantos que sufrió en el superclásico ante Cerro, coincidentemente en este mismo escenario.

La serie de resultados ubicó contra las cuerdas a la dupla técnica y ya se instaló la duda de que si Ramón Díaz será capaz ahora de enderezar el rumbo del Franjeado.

Por el momento, tras la paliza del Aborigen, el argentino pidió tiempo. “Es una lástima que no se pueda ver lo que trabajamos en la semana y lo que hacemos. Es un grupo joven, no resulta tan fácil que se lleve a cabo y que el equipo juegue como vos querés, se necesita trabajo y paciencia”, refirió en rueda de prensa.

Con un tercer clásico a la vista, ahora el clásico blanco y negro ante Libertad el próximo domingo, Ramón asumió que el presente es complejo y se llenó de interrogantes. “La actualidad es preocupante, habrá que analizar para ver cómo seguir”, contó.

Emiliano, por su parte, fue más contundente. “Fuimos un desastre todos, lo único que nos queda hacer es pedir disculpas. Ninguno estuvo a la altura, jugadores y cuerpo técnico. En lo colectivo no funcionamos hoy”, remarcó.