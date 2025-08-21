21 ago. 2025
Olimpia

Recomiendan a Trovato seguir dando pelea

El argentino Marcelo Bee Sellares, especialista en derecho deportivo, recomendó a Marco Trovato recurrir a una nueva instancia para tratar de revertir la sanción de la FIFA que fue confirmada por el TAS.

Agosto 21, 2025 12:09 p. m. • 
Por Redacción D10
trovato_16838380.jpg

Marco Trovato, ex presidente del Olimpia sancionado de por vida por la FIFA por intento de amaño de partidos.

El argentino Marcelo Bee Sellares, especialista en derecho deportivo, habló este jueves en Fútbol a lo Grande sobre lo que fue la confirmación de la sanción de la FIFA a Marco Trovato por parte del TAS.

El abogado especialista en derecho deportivo recomendó a Marco Trovato seguir dando pelea. “Sus abogados deben esperar los fundamentos, leerlos detenidamente y presentar un recurso de anulabilidad al Tribunal Federal Suizo”, indicó.

Marcelo Bee Sellares indicó que existen antecedentes donde el Tribunal Federal Suizo revocó decisiones del TAS. “Hay antecedentes, los abogados españoles de Trovato son excelentes jurídicos”, indicó.

Bee Sellares explicó que hay un punto que podría jugar a favor de Trovato. “La garantía del plazo razonal de un proceso en el TAS es de máximo 1 año y medio. Trovato esperó 5 años, hay que hacer hincapié en eso”, cerró.

Redacción D10
