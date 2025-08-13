Reunión en Olimpia ante un partido determinante

Tras las dos caídas ante Cerro y Guaraní, respectivamente, ayer se produjo una reunión importante en Para Uno. El presidente decano Rodrigo Nogués se juntó con el cuerpo técnico conformado por Ramón y Emiliano Díaz y el plantel de jugadores para interiorizarse de la interna franjeada. La charla duró 30 minutos, aproximadamente, antes de que arranque el entrenamiento en la Villa.

El juego contra el Guma es visto como la última oportunidad para mantener las diminutas chances en el campeonato casero, ya que una derrota lo dejaría prácticamente fuera de carrera.

Incertidumbre. En cuanto al equipo, hay muchas dudas. Pese a que no existe comunicado oficial que dé luz sobre las lesiones de Gastón Olveira, Gustavo Vargas y Rodney Redes, estos tres no llegarían en condiciones. Por otra parte, Derlis González podría ser la gran novedad entre los concentrados, tras su minipretemporada.