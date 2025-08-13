13 ago. 2025
Olimpia

Almuerzo de confraternidad y mensaje de unidad en Olimpia

El plantel de Olimpia busca descomprimir el tenso ambiente que reina en Para Uno con un almuerzo, a días de disputar el tercer clásico, esta vez frente a Libertad.

Agosto 13, 2025 05:59 p. m. • 
Por Redacción D10
WhatsApp Image 2025-08-13 at 17.50.14.jpeg

Se dan fuerzas. Jugadores compartieron almuerzo para descomprimir el ambiente.

Foto: Gentileza

El plantel de Olimpia busca descomprimir el tenso ambiente que reina en Para Uno, por lo que este miércoles se reunió para compartir un almuerzo como muestra de camaradería y unidad, antes de enfrentar el tercer clásico, esta vez el blanco y negro ante Libertad.

El encuentro se produjo un día después de la reunión celebrada con el presidente Rodrigo Nogués y la dupla técnica conformada por Ramón y Emiliano Díaz.

En esta ocasión no estuvieron ni dirigentes ni los integrantes del cuerpo técnico. Los referentes y principales capitanes del equipo franjeado, como los son el mediocampista Richard Ortiz y el arquero uruguayo Gastón Olveira, realizaron publicaciones en sus redes sociales en las que resaltaron el mensaje: ''Más unidos que nunca. Hasta el final’’.

A disposición. En cuanto al equipo, Ramón Díaz podrá contar con el futbolista Rondey Redes, quien no terminó el juego contra el Aborigen.

En tanto, Héctor Martínez sigue trabajando al margen y no llegará al juego del domingo en el Defensores del Chaco. El central sufrió una lesión en el tobillo, grado 2. Olveira continúa su recuperación en fisioterapia y también es duda.

Olimpia Libertad Torneo Clausura
Redacción D10
