Almuerzo de confraternidad y mensaje de unidad en Olimpia

El plantel de Olimpia busca descomprimir el tenso ambiente que reina en Para Uno, por lo que este miércoles se reunió para compartir un almuerzo como muestra de camaradería y unidad, antes de enfrentar el tercer clásico, esta vez el blanco y negro ante Libertad.

El encuentro se produjo un día después de la reunión celebrada con el presidente Rodrigo Nogués y la dupla técnica conformada por Ramón y Emiliano Díaz.

En esta ocasión no estuvieron ni dirigentes ni los integrantes del cuerpo técnico. Los referentes y principales capitanes del equipo franjeado, como los son el mediocampista Richard Ortiz y el arquero uruguayo Gastón Olveira, realizaron publicaciones en sus redes sociales en las que resaltaron el mensaje: ''Más unidos que nunca. Hasta el final’’.

A disposición. En cuanto al equipo, Ramón Díaz podrá contar con el futbolista Rondey Redes, quien no terminó el juego contra el Aborigen.

En tanto, Héctor Martínez sigue trabajando al margen y no llegará al juego del domingo en el Defensores del Chaco. El central sufrió una lesión en el tobillo, grado 2. Olveira continúa su recuperación en fisioterapia y también es duda.