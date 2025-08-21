21 ago. 2025
Olimpia

Juan Pablo Pumpido a Olimpia

Se confirmó la llegada del argentino Juan Pablo Pumpido al club Olimpia.

Agosto 21, 2025 08:36 p. m.
Juan Pablo Pumpido, DT argentino.

El argentino Juan Pablo Pumpido, ex técnico de varios equipos del fútbol paraguayo en su momento, se suma al club Olimpia, pero con una función distinta.

Será el nuevo analista técnico del elenco decano, sumándose así al cuerpo técnico de la dupla Ramón y Emiliano Díaz.

Pumpido, de 42 años, dirigió a Sol de América, Sportivo Ameliano, Guaraní, Nacional y Sportivo Luqueño.

Fue campeón de la Copa Paraguay 2022 dirigiendo a Ameliano.

PENSANDO EN MALLORQUÍN. Olimpia trabaja enfocándose en el vital duelo del domingo desde las 16:00 ante General Caballero de Juan León Mallorquín, en el estadio Ka’arendy, por la fecha 9 del Clausura.

El Decano viene de tres partidos seguidos sin conocer la victoria y necesita ganar o ganar para no perder terreno en la tabla acumulativa.

Carga Más