21 ago. 2025
Olimpia

El TAS confirma la sanción a Marco Trovato

El TAS confirmó la sentencia impuesta en su momento a Marco Trovato donde la Comisión Disciplinaria de la FIFA había resuelto inhabilitarlo de por vida y multarlo por 100.000 francos suizos.

Agosto 21, 2025 11:14 a. m. • 
Por Redacción D10
Marco Trovato_20092863.jpg

Marco Trovato no volverá a ejercer la dirigencia deportiva nunca más.

El TAS confirmó la sanción impuesta en su momento a Marco Trovato por la Comisión Disciplinaria de la FIFA que había resuelto inhabilitarlo de por vida para ejercer la dirigencia deportiva e imponerle una multa de 100.000 francos suizos.

Recordemos que el fútbol paraguayo se vio estremecido por un escándalo a nivel mundial en 2020: la sanción de por vida a Marco Trovato, presidente del club Olimpia, por intento de amaño de partidos, tanto a nivel local como internacional.

Esto se dio por una denuncia anónima que en enero de ese año recibió la APF, con evidencias sobre los intentos de amaño por parte del hoy ex presidente franjeado, coincidiendo con el tetracampeonato de Olimpia entre 2018 y 2019.

La APF no tomó parte en la acusación sino que solamente corrió traslado a la FIFA, que en una investigación de nueve meses decidió el 28 de setiembre del 2020 sacar de por vida a Trovato del mundo fútbol y una multa de 100.000 francos suizos.

LOS ARGUMENTOS. Días después, FIFA dio a conocer las razones de su fallo donde expresa: “La Comisión concluye que el Sr. Trovato ha infringido las siguientes disposiciones del CDF (Código Disciplinario de Fútbol): “Por conspirar para manipular el resultado o el transcurso de partidos de fútbol y competiciones; Por no colaborar en el marco del presente procedimiento disciplinario”.

“En virtud de lo anterior, se impone al Sr. Marco Antonio Trovato Villalba la prohibición de por vida para ejercer cualquier tipo de actividad relacionada con el fútbol y a pagar una multa”.

En el fallo se aprecian 12 partidos en los que Trovato intentó amañar o arreglar a través de un intermediario para conseguir algunos resultados, según FIFA.

Marco Trovato recurrió al TAS para intentar apelar la sentencia, tras largos años de aplazamientos y postergaciones, finalmente el TAS confirmó la sanción impuesta al ex dirigente franjeado que de esta manera no volverá a ejercer la dirigencia deportiva.

Marco Trovato Olimpia TAS
Redacción D10
