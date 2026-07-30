Cienciano elimina al campeón Lanús y se enfrentará a Botafogo en octavos de final

La furia roja jugó un partido de ensueño, liderado por el artillero ecuatoriano Carlos Garcés y el nacional Alejandro Hohberg, autores en cada caso de dos de los goles que le permitieron dejar fuera de la competencia al también campeón de la Recopa Sudamericana.

El Cienciano impuso desde el primer minuto un juego ofensivo que siempre buscó sacarle el máximo provecho a los 3.400 metros de altura de la ciudad andina del Cusco, con centros profundos y veloces combinaciones ante un rival que lució desconcertado y poco pudo hacer para frenar el vendaval local.

Garcés apareció ya a los 6 minutos para conectar con un golpe de rodilla un centro enviado por el extremo Cristian Souza y vencer al portero Nahuel Losada.

En los minutos siguientes y tras un dominio sin atenuantes, los peruanos carecieron de puntería y tranquilidad para aumentar las cifras a pesar de contar nuevamente con opciones muy claras, principalmente con remates de cabeza de Garcés y desde fuera del área de Hohber.

Precisamente, este jugador apareció a los 39 minutos para enviar un balazo desde unos 30 metros que tras dar dos botes dejó sin ninguna opción al Losada y emparejó la cuenta de la serie.

Garcés volvió a mostrar sus credencales a los 45, al anticipar a los defensas del Granate y conquistar el tercero con un remate de cabeza tras otro centro elevado desde la derecha por Souza.

Tras el gran dominio del Cienciano en la primera mitad, el Lanús salió al segundo tiempo con la intención de adelantar sus líneas para buscar el descuento, aunque esa actitud se fue disolviendo con el transcurrir de los minutos.

Cienciano mantuvo el control del balón e incluso quitó el pie del acelerador para resguardar la victoria, aunque siempre tuvo opciones de aumentar las cifras con desbordes por las líneas y centros elevados que no tuvieron buen destino.

En los minutos finales se hizo más notorio el desgaste físico de ambos equipos, con un Lanús que buscó alguna jugada que le permitiera descontar para ir a la ruleta definitiva de los penaltis.

Sin embargo, careció de precisión y control para inquietar al portero Ítalo Espinoza, que mostró buenos reflejos en las pocas ocasiones en que el balón llegó hasta su área chica.

Cuando se contaban cinco minutos adicionales, el Cienciano aprovechó un veloz contragolpe de Souza y tras un pase para Garcés, el delantero ecuatoriano habilitó a Hohberg para que este ponga la cereza del pastel con un remate colocado desde el borde del área.

El partido se disputó en el estadio Inca Garcilaso de la Vega del Cusco, con el arbitraje del colombiano Carlos Betancur, quien mostró tarjeta amarilla a Dylan Aqyino, Sasha Marcich, Carlos Garcés, Santiago Arias y Gerson Barreto.

El Cienciano se enfrentará ahora al Botafogo a mediados de agosto, en partidos que se jugarán primero en el Cusco y luego en Río de Janeiro.