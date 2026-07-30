30 jul 2026
Copa Sudamericana

Cienciano elimina al campeón Lanús y se enfrentará a Botafogo en octavos de final

El Cienciano peruano eliminó este miércoles de la Copa Sudamericana al Lanús argentino, campeón defensor, que le había ganado por 2-0 en el partido de ida disputado la semana pasada en Buenos Aires, y avanzó a los octavos de final del torneo en la edición de 2026, fase en la cual se encontrará con el Botagofo brasileño.

Julio 30, 2026 07:05 a. m. • 
Por Redacción D10
Copa Sudamericana: Cienciano - Lanús

Alejandro Hohberg de Cienciano celebra un gol, de fondo José Canale de Lanús.

Foto: EFE

La furia roja jugó un partido de ensueño, liderado por el artillero ecuatoriano Carlos Garcés y el nacional Alejandro Hohberg, autores en cada caso de dos de los goles que le permitieron dejar fuera de la competencia al también campeón de la Recopa Sudamericana.

El Cienciano impuso desde el primer minuto un juego ofensivo que siempre buscó sacarle el máximo provecho a los 3.400 metros de altura de la ciudad andina del Cusco, con centros profundos y veloces combinaciones ante un rival que lució desconcertado y poco pudo hacer para frenar el vendaval local.

Garcés apareció ya a los 6 minutos para conectar con un golpe de rodilla un centro enviado por el extremo Cristian Souza y vencer al portero Nahuel Losada.

En los minutos siguientes y tras un dominio sin atenuantes, los peruanos carecieron de puntería y tranquilidad para aumentar las cifras a pesar de contar nuevamente con opciones muy claras, principalmente con remates de cabeza de Garcés y desde fuera del área de Hohber.

Precisamente, este jugador apareció a los 39 minutos para enviar un balazo desde unos 30 metros que tras dar dos botes dejó sin ninguna opción al Losada y emparejó la cuenta de la serie.

Garcés volvió a mostrar sus credencales a los 45, al anticipar a los defensas del Granate y conquistar el tercero con un remate de cabeza tras otro centro elevado desde la derecha por Souza.

Tras el gran dominio del Cienciano en la primera mitad, el Lanús salió al segundo tiempo con la intención de adelantar sus líneas para buscar el descuento, aunque esa actitud se fue disolviendo con el transcurrir de los minutos.

Cienciano mantuvo el control del balón e incluso quitó el pie del acelerador para resguardar la victoria, aunque siempre tuvo opciones de aumentar las cifras con desbordes por las líneas y centros elevados que no tuvieron buen destino.

En los minutos finales se hizo más notorio el desgaste físico de ambos equipos, con un Lanús que buscó alguna jugada que le permitiera descontar para ir a la ruleta definitiva de los penaltis.

Sin embargo, careció de precisión y control para inquietar al portero Ítalo Espinoza, que mostró buenos reflejos en las pocas ocasiones en que el balón llegó hasta su área chica.

Cuando se contaban cinco minutos adicionales, el Cienciano aprovechó un veloz contragolpe de Souza y tras un pase para Garcés, el delantero ecuatoriano habilitó a Hohberg para que este ponga la cereza del pastel con un remate colocado desde el borde del área.

El partido se disputó en el estadio Inca Garcilaso de la Vega del Cusco, con el arbitraje del colombiano Carlos Betancur, quien mostró tarjeta amarilla a Dylan Aqyino, Sasha Marcich, Carlos Garcés, Santiago Arias y Gerson Barreto.

El Cienciano se enfrentará ahora al Botafogo a mediados de agosto, en partidos que se jugarán primero en el Cusco y luego en Río de Janeiro.

Copa Sudamericana Cienciano Lanús
Redacción D10
Más contenido de esta sección
HN8xnjXW8AAP3IP.jpeg
Copa Sudamericana
Bolívar vence a Gremio con lo mínimo y deja abierta la llave
El delantero colombiano Dairon Asprilla anotó el gol definitivo para la victoria por 3-2 del Bolívar boliviano ante el Gremio brasileño, en el partido de ida de la repesca que permitirá a uno de los dos equipos pasar a los octavos de final de la Copa Sudamericana.
Julio 24, 2026 09:09 a. m.
 · 
Redacción D10
HN9YJFTWUAALa6F.jpeg
Copa Sudamericana
Santa Fe vence a Caracas y toma ventaja hacia los octavos de la Copa Sudamericana
Independiente Santa Fe dio este jueves un paso firme hacia los octavos de final de la Copa Sudamericana al vencer por 2-0 al Caracas FC en el partido de ida de la repesca, con goles del veterano Hugo Rodallega y del uruguayo Franco Fagúndez, quien marcó apenas segundos después de ingresar al campo.
Julio 24, 2026 07:42 a. m.
 · 
Redacción D10
HN9KDS7XEAAg88t.jpeg
Copa Sudamericana
Boca vence a O’Higgins en la ida de la repesca de Sudamericana
El argentino Boca Juniors derrotó este jueves por 1-0 al chileno O’Higgins en el partido de ida de la repesca por un cupo en los octavos de final de la Copa Sudamericana, con un tanto del uruguayo Miguel Merentiel y en un duelo que marcó el regreso de Leandro Paredes tras su participación en el Mundial 2026 con Argentina.
Julio 24, 2026 07:25 a. m.
 · 
Redacción D10
Copa Sudamericana: Medellín - Vasco da Gama
Copa Sudamericana
Atención Olimpia: DIM y Vasco da Gama empatan en un partidazo
Independiente Medellín empató 2-2 con Vasco da Gama en el partido de ida de la repesca por un cupo en los octavos de final de la Copa Sudamericana.
Julio 23, 2026 12:01 p. m.
HN3-Io1XkAAxzfk.jpeg
Copa Sudamericana
Sporting Cristal y Bragantino no se hacen daño
Sporting Cristal y Bragantino empataron este miércoles sin goles en el partido de ida por uno de los ocho cupos restantes en los octavos de final de la Copa Sudamericana.
Julio 23, 2026 08:06 a. m.
 · 
Redacción D10
HN4ZoQcXwAA9L91.jpeg
Copa Sudamericana
Lanús logra una trabajada victoria sobre Cienciano y la serie se definirá en Cusco
Lanús logró este miércoles un trabajado triunfo por 2-0 sobre el Cienciano peruano, pese a haber perdido desde el minuto 62 a su mejor carta, Lucas Besozzi, y con esta renta considerable espera resistir la próxima semana la presión del rival en los 3400 metros de altitud de Cusco.
Julio 23, 2026 07:58 a. m.
 · 
Redacción D10