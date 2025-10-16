Alderete y Gómez, con molestias a la Premier

A Inglaterra regresaron tanto Diego Gómez como Omar Alderete con ciertas molestias según se reporta desde el país europeo. Gómez fue sustituido en el minuto 53 de la derrota de Paraguay ante Corea del Sur el martes y abandonó el campo con molestias, según informó Sussex World. Se informó que una contusión en el muslo fue el motivo de la baja de Gómez, por lo que el entrenador Fabian Hürzeler podría dejarlo descansar este fin de semana cuando Brighton enfrente al Newcastle.

Por su parte, el defensor del Sunderland regresa a su club con sobrecarga muscular posterior en el muslo. Alderete también abandonó el partido contra Corea del Sur antes del final, por lo que las alarmas se encendieron entre los Black Cats.

Por el momento no está claro qué significa esta lesión leve de Alderete para el Sunderland. El club realizará sus propias pruebas al central paraguayo, quien impresionó enormemente en sus primeros juegos de la temporada de la Premier League tras su fichaje del Getafe español en este verano europeo.