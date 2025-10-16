Brasil jugará contra Senegal y Túnez en noviembre para preparar el Mundial de 2026

Ambos partidos se celebrarán en Europa y serán los últimos que disputará la Canarinha este año, según indicó la Confederación Brasileña de Fútbol (CBF) en una nota.

Primero, se medirá a Senegal en el Emirates Stadium de Londres, el 15 de noviembre. Tres días más tarde se examinará contra Túnez, en el Decathlon Stadium de Lille (Francia).

Como Brasil, estas dos selecciones africanas ya tienen asegurado su billete para el Mundial de 2026, que se celebrará en Canadá, Estados Unidos y México.

La Canarinha, dirigida por el italiano Carlo Ancelotti desde mayo pasado, disputó en la última semana dos amistosos frente a Corea del Sur y Japón con sensaciones dispares.

Deslumbró con una ‘manita’ al combinado surcoreano (0-5), en Seúl, pero naufragó contra el cuadro nipón, en Tokio, donde dejó escapar un 0-2 a su favor para terminar con una histórica derrota (3-2), ya que fue la primera vez que Japón consiguió imponerse a Brasil.

La CBF trabaja ahora para cerrar dos amistosos en marzo de 2026 contra rivales europeos de primer nivel. Esos dos compromisos serán los últimos antes de que Ancelotti divulgue su lista definitiva de convocados para la próxima Copa del Mundo.

Desde su llegada al banquillo de la pentacampeona del mundo, el exentrenador del Real Madrid y Bayern Munich suma tres victorias, un empate y dos derrotas. EFE