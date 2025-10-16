16 oct. 2025
Fútbol Internacional

Brasil jugará contra Senegal y Túnez en noviembre para preparar el Mundial de 2026

La selección brasileña anunció este jueves que jugará dos amistosos contra Senegal y Túnez en noviembre próximo para dar continuidad a su preparación de cara al Mundial de 2026.

Octubre 16, 2025 09:42 a. m. • 
Por Redacción D10
Rodrygo.jpg

Rodrygo, figura de la Selección Brasileña.

Ambos partidos se celebrarán en Europa y serán los últimos que disputará la Canarinha este año, según indicó la Confederación Brasileña de Fútbol (CBF) en una nota.

Primero, se medirá a Senegal en el Emirates Stadium de Londres, el 15 de noviembre. Tres días más tarde se examinará contra Túnez, en el Decathlon Stadium de Lille (Francia).

Como Brasil, estas dos selecciones africanas ya tienen asegurado su billete para el Mundial de 2026, que se celebrará en Canadá, Estados Unidos y México.

La Canarinha, dirigida por el italiano Carlo Ancelotti desde mayo pasado, disputó en la última semana dos amistosos frente a Corea del Sur y Japón con sensaciones dispares.

Deslumbró con una ‘manita’ al combinado surcoreano (0-5), en Seúl, pero naufragó contra el cuadro nipón, en Tokio, donde dejó escapar un 0-2 a su favor para terminar con una histórica derrota (3-2), ya que fue la primera vez que Japón consiguió imponerse a Brasil.

La CBF trabaja ahora para cerrar dos amistosos en marzo de 2026 contra rivales europeos de primer nivel. Esos dos compromisos serán los últimos antes de que Ancelotti divulgue su lista definitiva de convocados para la próxima Copa del Mundo.

Desde su llegada al banquillo de la pentacampeona del mundo, el exentrenador del Real Madrid y Bayern Munich suma tres victorias, un empate y dos derrotas. EFE

Brasil Senegal Túnez
Redacción D10
Más contenido de esta sección
ángel romero.jpg
Fútbol Internacional
Ángel Romero puede unirse a Óscar en Inter
A pesar de que Ángel Romero se encuentra al servicio de la Selección Paraguaya en Asia, donde estuvo en la derrota 2-0 con Corea del Sur, su destino viene decidiéndose en el país en el que actúa, Brasil.
Octubre 15, 2025 09:56 a. m.
 · 
Redacción D10
senagal.jpg
Fútbol Internacional
Inglaterra, Costa de Marfil y Senegal elevan a 28 la lista de equipos clasificados
La selección de Inglaterra, Costa de Marfil y de Senegal, que lograron los dos últimos billetes directos en juego en África, elevaron este martes a veintiocho los equipos clasificados para el Mundial 2026.
Octubre 14, 2025 06:46 p. m.
 · 
Redacción D10
españa
Fútbol Internacional
España iguala su mejor racha sin perder ante Bulgaria
La noche en la que España igualó en el estadio José Zorrilla el mejor de sus registros sin perder en partido oficial, 29 citas, y en la que Unai Simón superó su récord de imbatibilidad.
Octubre 14, 2025 05:58 p. m.
 · 
Redacción D10
International Soccer Friendly - Russia vs Bolivia
Fútbol Internacional
Rusia impone su superioridad física a una imprecisa Bolivia
Bolivia cayó este martes (3-0) ante Rusia en un partido amistoso en el que el equipo eslavo impuso su superioridad física ante la escuadra latinoamericana.
Octubre 14, 2025 04:50 p. m.
FBL-JPN-BRA-FRIENDLY
Fútbol Internacional
¿Qué dijo Ancelotti tras la derrota de Brasil ante Japón?
El seleccionador brasileño, Carlo Ancelotti, habló en conferencia tras la dura caída ante Japón en amistoso.
Octubre 14, 2025 11:28 a. m.
G3OKR76XoAA2j1Q.jpg
Fútbol Internacional
Japón remonta y le gana por primera vez a Brasil
Japón dio la sorpresa este martes con su primera victoria de la historia ante una selección brasileña que desperdició una ventaja de dos goles y se vio superada por el ímpetu nipón.
Octubre 14, 2025 10:22 a. m.
 · 
Redacción D10
Carga Más