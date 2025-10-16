16 oct. 2025
Inglaterra planea preparar el Mundial de 2026 en Miami

Inglaterra, primera selección europea ya clasificada para la fase final del Mundial de 2026, que se celebrará en Estados Unidos, México y Canadá, está en conversaciones con el exinternacional David Beckham para preparar el torneo en el centro de entrenamiento del Inter de Miami, club que preside.

Octubre 16, 2025 12:06 p. m.
Inglaterra ya está clasificada al Mundial 2026.

Según Sky Sports, representantes de la federación inglesa (FA, por sus siglas en inglés) se han puesto en contacto con Beckham una vez confirmada la presencia de los ‘Tres Leones’ en la cita mundialista norteamericana.

La decisión definitiva sobre dónde preparar el torneo se conocerá tras el sorteo de la fase de grupos, que se celebrará el 5 de diciembre.

La intención de Inglaterra es adaptarse al calor del país americano, un tema al que se ha referido el alemán Thomas Tuchel, su seleccionador, con iniciativas como completar seis días de entrenamiento en Barcelona en junio para preparar un encuentro contra Andorra.

El técnico ha trabajado con preparadores y analistas de la FA para ver de qué manera mitigar el impacto de las temperaturas en sus jugadores y él mismo expresó su preferencia por hospedarse en Miami antes del inicio del torneo y celebrar una especie de mini pretemporada.

No sería la primera vez que Inglaterra elige esta sede, porque en 2014, previo al Mundial que se disputó ese año en Brasil, los hombres de Roy Hodgson se hospedaron en Miami y jugaron dos amistosos contra Ecuador y Honduras.

Los ingleses certificaron esta semana su pase al Mundial tras una goleada por 0-5 ante Letonia.

Ángel Romero puede unirse a Óscar en Inter
A pesar de que Ángel Romero se encuentra al servicio de la Selección Paraguaya en Asia, donde estuvo en la derrota 2-0 con Corea del Sur, su destino viene decidiéndose en el país en el que actúa, Brasil.
Octubre 15, 2025 09:56 a. m.
Inglaterra, Costa de Marfil y Senegal elevan a 28 la lista de equipos clasificados
La selección de Inglaterra, Costa de Marfil y de Senegal, que lograron los dos últimos billetes directos en juego en África, elevaron este martes a veintiocho los equipos clasificados para el Mundial 2026.
Octubre 14, 2025 06:46 p. m.
España iguala su mejor racha sin perder ante Bulgaria
La noche en la que España igualó en el estadio José Zorrilla el mejor de sus registros sin perder en partido oficial, 29 citas, y en la que Unai Simón superó su récord de imbatibilidad.
Octubre 14, 2025 05:58 p. m.
Rusia impone su superioridad física a una imprecisa Bolivia
Bolivia cayó este martes (3-0) ante Rusia en un partido amistoso en el que el equipo eslavo impuso su superioridad física ante la escuadra latinoamericana.
Octubre 14, 2025 04:50 p. m.
¿Qué dijo Ancelotti tras la derrota de Brasil ante Japón?
El seleccionador brasileño, Carlo Ancelotti, habló en conferencia tras la dura caída ante Japón en amistoso.
Octubre 14, 2025 11:28 a. m.
Japón remonta y le gana por primera vez a Brasil
Japón dio la sorpresa este martes con su primera victoria de la historia ante una selección brasileña que desperdició una ventaja de dos goles y se vio superada por el ímpetu nipón.
Octubre 14, 2025 10:22 a. m.
