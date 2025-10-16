Inglaterra planea preparar el Mundial de 2026 en Miami

Según Sky Sports, representantes de la federación inglesa (FA, por sus siglas en inglés) se han puesto en contacto con Beckham una vez confirmada la presencia de los ‘Tres Leones’ en la cita mundialista norteamericana.

La decisión definitiva sobre dónde preparar el torneo se conocerá tras el sorteo de la fase de grupos, que se celebrará el 5 de diciembre.

La intención de Inglaterra es adaptarse al calor del país americano, un tema al que se ha referido el alemán Thomas Tuchel, su seleccionador, con iniciativas como completar seis días de entrenamiento en Barcelona en junio para preparar un encuentro contra Andorra.

El técnico ha trabajado con preparadores y analistas de la FA para ver de qué manera mitigar el impacto de las temperaturas en sus jugadores y él mismo expresó su preferencia por hospedarse en Miami antes del inicio del torneo y celebrar una especie de mini pretemporada.

No sería la primera vez que Inglaterra elige esta sede, porque en 2014, previo al Mundial que se disputó ese año en Brasil, los hombres de Roy Hodgson se hospedaron en Miami y jugaron dos amistosos contra Ecuador y Honduras.

Los ingleses certificaron esta semana su pase al Mundial tras una goleada por 0-5 ante Letonia.