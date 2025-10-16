Siguen los atentados contra jugadores en Ecuador

El futbolista ecuatoriano Bryan Angulo resultó herido este jueves en un atentado ocurrido en la provincia costera de Manabí por el que han sido capturadas dos personas.

Liga Deportiva Universitaria de Portoviejo, el club de Angulo, informó en un comunicado que el futbolista, conocido como el ‘Cuco’, fue víctima de un “atentado contra su vida”, y aseveró que gracias a la oportuna atención médica y el apoyo de sus compañeros “su estado de salud es estable”.

Asimismo, comunicó que varios de los jugadores del club “han recibido amenazas relacionadas con el compromiso deportivo programado para este viernes 17 de octubre frente al club Búos ULVR”.

“Rechazamos todo acto que busque intimidar, amedrentar o generar miedo en nuestros jugadores, cuerpo técnico, dirigentes y afición. Condenamos enérgicamente cualquier forma de violencia porque el fútbol debe ser un espacio de paz, respeto y unión”, añadió.

El Club formuló un llamamiento urgente a la Federación Ecuatoriana de Fútbol, Asociación de Fútbol de Manabí y autoridades competentes para que este encuentro se dispute en un escenario que garantice la seguridad de los protagonistas, dentro y fuera del campo de juego”.

Agradeció las muestras de solidaridad y el acompañamiento de la afición, instituciones y organismos de control “con quienes se han realizado las gestiones correspondientes para esclarecer los hechos y asegurar la tranquilidad de nuestro plantel”, finalizó en un comunicado.

La Fiscalía General del Estado informó que dos sospechosos “fueron aprehendidos por su presunta participación en el ataque armado ocurrido esta mañana contra un futbolista en Portoviejo” (Manabí).

Nota relacionada: En Ecuador acribillan a un jugador de fútbol que llegó a vestir la camiseta de Olimpia

La autoridad avanzó que dispuso la práctica de las primeras diligencias y en que las próximas horas se les formularán los cargos.

En lo que va del año se han registrado al menos cuatro ataques armados contra futbolistas de clubes profesionales de Ecuador, entre ellos el ocurrido el pasado 19 de septiembre cuando fue asesinado en la provincia de Esmeraldas (fronteriza con Colombia) el centrocampista Jonathan ‘Speedy’ González, del club 22 de Julio, que disputa la segunda división en el país.

De acuerdo con la Policía, González fue acribillado a disparos dentro de su domicilio en un ataque en el que quedó herida otra persona que murió cuando era trasladada a un centro médico. EFE