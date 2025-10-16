General Caballero JLM, al borde del descenso

Con el deseo de ganar para mantener sus esperanzas de permanecer en la máxima categoría, el General Caballero JLM recibió a un descendido Atlético Tembetary, por la 17ª fecha del Torneo Clausura.

El estadio Ka’arendy, que presentaba algunas zonas con charcos tras la lluvia que golpeó a la ciudad de Juan León Mallorquín, no favoreció el buen juego e invitaba a levantar el balón.

La ilusión mallorquina por continuar en la Primera División aumentó a los 17’, cuando Clementino González convirtió un penal que estuvo a poco de ser desviado por Tomás Canteros. El 1-0 animó a los locales que buscaron el segundo y que de no ser por las intervenciones del portero rival, hubiera sido una realidad.

Para el complemento, el Atlético Tembetary, que no tenía nada que perder, embarró el sueño del Rojo cuando Gabriel Gudiño anotó el empate, de tiro libre a los 62’. Y tres minutos después Estiven Pérez acarició el segundo de la visita.

Tomás Canteros se reafirmó su figura al tapar el penal ejecutado por Marcelo Ferreira a los 70’. Como si fuera poco, las emociones continuaron en la otra portería porque Táles Wastowski también desvió un penal, pero el de Gabriel Gudiño, a los 75’.

En el último tramo, ambos buscaron el gol del triunfo, mas el empate ya estaba definido. Con esto, el General Caballero JLM ya puede descender en esta jornada si empata Recoleta con Guaraní y si Sportivo Luqueño vence al Sportivo Trinidense.