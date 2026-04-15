15 abr. 2026
Copa Sudamericana

Sao Paulo de Damián Bobadilla supera a O’Higgins

El Sao Paulo, con Damián Bobadilla como titular y una de las figuras, superó a O’Higgins de Chile y lidera su grupo en la Conmebol Sudamericana.

Abril 14, 2026 09:53 p. m. • 
Por Redacción D10
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Damián Bobadilla, mediocampista del Sao Paulo de Brasil.

São Paulo, con dos asistencias del delantero argentino Jonathan Calleri y un gran partido del paraguayo Damián Bobadilla, superó este martes por 2-0 a un combativo O’Higgins y se aisló en el liderato del Grupo C de la Copa Sudamericana.

Calleri se dejó el traje de goleador en casa para vestirse de asistente de lujo en los tantos de Luciano y Artur, uno en cada mitad.

La victoria afianza al equipo brasileño, todo un tricampeón de la Copa Libertadores, al frente de su grupo con seis puntos de seis posibles, tras derrotar a Boston River en Uruguay por 0-1.

O’Higgins, segundo con tres puntos a falta del partido entre Millonarios y Boston River, creó serio peligro en Morumbí, sobre todo en la primera mitad, pero el portero del São Paulo y el desacierto del delantero paraguayo Arnaldo Castillo evitaron cualquier alegría.

Porque el equipo paulista se fue al descanso en ventaja, aunque no lo mereció. O’Higgins tuvo más posesión y disparó más en los primeros 45 minutos.

Pero ueron los brasileños los que balancearon la red: Marcos Antônio conectó en largo con Calleri, que amansó el balón con el pecho para un Luciano que chutó desde fuera del área en el minuto 8.

A partir de ahí, el tricolor desapareció del mapa y la formación de Rancagua cercó la portería de Rafael.

El arquero salvó un mano a mano con Castillo y desbarató un disparo a bocajarro de Francisco González. En el rechace, Bryan Rabello se hizo un lío y falló a puerta vacía.

El descanso fue un alivio para São Paulo, que además perdió por lesión a Marcos Antônio.

Luciano y Enzo Díaz se marcharon al túnel de vestuarios discutiendo entre algunos abucheos de la grada. El toque de atención fue positivo, pues salieron con una actitud más agresiva en la segunda mitad.

Como en la primera, otra buena jugada colectiva aumentó la ventaja. Artur, Luciano, Artur, Calleri y Artur para marcar al palo corto. Primer gol con el São Paulo para el extremo cedido por el Botafogo.

Con todo, los chilenos no desistieron. Castillo, negado esta noche, falló a puerta vacía y Vecino vio como le anulaban un gol por empujar a su marcador en el área.

En la próxima jornada, São Paulo se medirá a Millonarios en Bogotá y O’Higgins recibirá a Boston River. Solo pasará a octavos el primer clasificado. El segundo jugará una eliminatoria previa ante un eliminado de la Libertadores. EFE

Sao Paulo Copa Sudamericana Damián Bobadilla
Redacción D10
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