11 jun. 2026
Copa del Mundo

Julián Quiñones marca el primer gol del Mundial 2026

El internacional mexicano Julián Quiñones marcó este jueves el primer gol del Mundial 2026 en el minuto 9 del partido inaugural entre su país y Sudáfrica en el estadio Azteca.

Junio 11, 2026 05:43 p. m. • 
Por Redacción D10
Julián Quiñones

Julián Quiñones puso el 1-0 parcial en el partido inaugural de la Copa del Mundo.

Foto: Gentileza - México

Julián Quiñones marcó el primer gol del Mundial 2026 en el minuto 9 para México y supuso el tanto número 2.721 de la historia del torneo, según las cifras oficiales de la FIFA, en 965 encuentros.

El futbolista, nacido en Colombia, aprovechó una recuperación rápida de pelota en las cercanías del área contraria, con el error en la salida de balón de Sudáfrica, y conectó el derechazo que adelantó a su equipo por 1-0.

Mundial FIFA 2026 México Sudáfrica
Redacción D10
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