Julián Quiñones marca el primer gol del Mundial 2026

Julián Quiñones marcó el primer gol del Mundial 2026 en el minuto 9 para México y supuso el tanto número 2.721 de la historia del torneo, según las cifras oficiales de la FIFA, en 965 encuentros.

El futbolista, nacido en Colombia, aprovechó una recuperación rápida de pelota en las cercanías del área contraria, con el error en la salida de balón de Sudáfrica, y conectó el derechazo que adelantó a su equipo por 1-0.