Cerro Porteño y el retorno de Luis Amarilla

Luis Amarilla continúa su proceso de recuperación en Cerro Porteño y para su retorno a los campos de juego solo faltaría un mes, de acuerdo con lo mencionado por su padre, Edgar Amarilla.

“Está evolucionando muy bien de su lesión. El lunes hablé con él y me dijo que empezó a trotar en cancha (…) Según los profesionales en la primera quincena de marzo”, señaló su papá con respecto a la fecha de su posible regreso.

En charla para Fútbol a lo Grande, Edgar Amarilla explicó que lo que su hijo tenía “era una lesión que él sentía desde hace tiempo. Él vino bien, estaba entrenando y al parecer se agudizó y tuvo ese problema cuando empezó a jugar en Cerro. Tenía un esguince, pero le sacaron algo como un quistecito que estaba en el tobillo”.

A pesar de esto, “jugaba en esas condiciones”, señaló Edgar Amarilla. “Con el transcurrir del partido se iba agravando y le impedía desarrollar todo su fútbol”, agregó.

Luis Amarilla llegó a Cerro Porteño durante el mercado de pases de cara al segundo semestre del 2025. Si bien en lo colectivo cosechó dos títulos, en lo individual los números señalan que solo tiene dos goles con la casaca azulgrana.