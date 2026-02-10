Cerro estructura su directiva, con Reguera a la cabeza

La nueva comisión directiva de Cerro Porteño, liderada por Blas Reguera, que asumió el mando de la institución de Barrio Obrero el pasado 31 de enero, tuvo su primera reunión.
La estructura del Ejecutivo de Cerro Porteño quedó así:
Presidente: Blas Reguera.
Vicepresidente primero, Administración, Finanzas y Generación de Recursos: Luis Ortega.
Vicepresidente segundo, Departamento Asuntos Jurídicos y Relacionamiento Externo: Rubén Recalde
Vicepresidente tercero, Fútbol de Divisiones Profesionales y Formativas: Jorge Riquelme
Vicepresidente cuarto, Departamento Social, Cultural, Deportes Federados y Comunicaciones: Carolina de Bestard
Departamento de fútbol: Blas Reguera, Gustavo Samaniego y Luis Lavigne
Departamento de formativas: Jorge Riquelme, Aty Figueredo y Daniel Da Rosa
Departamento social y deportes amateur: Carolina de Bestard: Blas Ojeda, Federico Ferreira y Guido Báez y Vilma Cáceres.
Secretario general: Enrique Biederman
Tesorero: Luis Lavigne
Protesorero: José Luis Jacquet
Secretario actas: Aty Figueredo