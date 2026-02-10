Cerro estructura su directiva, con Reguera a la cabeza

La nueva comisión directiva de Cerro Porteño, liderada por Blas Reguera, que asumió el mando de la institución de Barrio Obrero el pasado 31 de enero, tuvo su primera reunión.

La estructura del Ejecutivo de Cerro Porteño quedó así:

Presidente: Blas Reguera.

Vicepresidente primero, Administración, Finanzas y Generación de Recursos: Luis Ortega.

Vicepresidente segundo, Departamento Asuntos Jurídicos y Relacionamiento Externo: Rubén Recalde

Vicepresidente tercero, Fútbol de Divisiones Profesionales y Formativas: Jorge Riquelme

Vicepresidente cuarto, Departamento Social, Cultural, Deportes Federados y Comunicaciones: Carolina de Bestard

Departamento de fútbol: Blas Reguera, Gustavo Samaniego y Luis Lavigne

Departamento de formativas: Jorge Riquelme, Aty Figueredo y Daniel Da Rosa

Departamento social y deportes amateur: Carolina de Bestard: Blas Ojeda, Federico Ferreira y Guido Báez y Vilma Cáceres.

Secretario general: Enrique Biederman

Tesorero: Luis Lavigne

Protesorero: José Luis Jacquet

Secretario actas: Aty Figueredo

