10 feb. 2026
Cerro Porteño

Cerro estructura su directiva, con Reguera a la cabeza

La nueva comisión de Cerro Porteño distribuyó los principales cargos con los integrantes electos.

Febrero 10, 2026 03:10 p. m. • 
Por Redacción D10
Directiva cerro porteño

La nueva comisión directiva de Cerro Porteño que preside Blas Reguera.

Gentileza.

La nueva comisión directiva de Cerro Porteño, liderada por Blas Reguera, que asumió el mando de la institución de Barrio Obrero el pasado 31 de enero, tuvo su primera reunión.

La estructura del Ejecutivo de Cerro Porteño quedó así:

Presidente: Blas Reguera.
Vicepresidente primero, Administración, Finanzas y Generación de Recursos: Luis Ortega.
Vicepresidente segundo, Departamento Asuntos Jurídicos y Relacionamiento Externo: Rubén Recalde
Vicepresidente tercero, Fútbol de Divisiones Profesionales y Formativas: Jorge Riquelme
Vicepresidente cuarto, Departamento Social, Cultural, Deportes Federados y Comunicaciones: Carolina de Bestard
Departamento de fútbol: Blas Reguera, Gustavo Samaniego y Luis Lavigne
Departamento de formativas: Jorge Riquelme, Aty Figueredo y Daniel Da Rosa
Departamento social y deportes amateur: Carolina de Bestard: Blas Ojeda, Federico Ferreira y Guido Báez y Vilma Cáceres.
Secretario general: Enrique Biederman
Tesorero: Luis Lavigne
Protesorero: José Luis Jacquet
Secretario actas: Aty Figueredo

Cerro Porteño
Redacción D10
Más contenido de esta sección
Juan Iturbe
Cerro Porteño
Iturbe, otra baja en Cerro Porteño
El atacante no viajará a Pedro Juan Caballero, ya que se encuentra en etapa de recuperación.
Febrero 05, 2026 05:38 p. m.
 · 
Redacción D10
cecilio domínguez.jpg
Cerro Porteño
Cerro Porteño recupera a dos piezas claves de cara a la cuarta fecha
Cecilio Domínguez y Gaston Giménez ya entrenan con normalidad y están a disposición del entrenador Jorge Bava.
Febrero 04, 2026 06:35 p. m.
 · 
Redacción D10
Visita CCP 2.jpg
Cerro Porteño
Nueva directiva de Cerro Porteño mostró credenciales en la APF
La nueva Comisión Directiva del Club Cerro Porteño, con su nuevo presidente Blas Reguera, mantuvo una amena reunión con las principales autoridades de la Asociación Paraguaya de Fútbol (APF).
Febrero 04, 2026 04:13 p. m.
 · 
Redacción D10
Juan Cruz Anselmi
Cerro Porteño
“Cerro Porteño está a nivel de grandes clubes de Sudamérica”
Juan Cruz Anselmi, hoy ex coordinador general de Formativas de Cerro Porteño, destacó lo que encontró en el club y dijo que “está a nivel de grandes clubes de Sudamérica”.
Febrero 04, 2026 12:33 p. m.
 · 
Redacción D10
Despedida de JJ Zapag.jpeg
Cerro Porteño
Zapag promete no ser “crítico destructivo”
Juan José Zapag, el ex titular del Cerro Porteño anunció su apoyo a los sucesores del cargo y destacó que dejaron una herencia importante. Estas manifestaciones las realizó durante la cena de agasajo realizada en el domicilio de Darío Arce Gutiérrez, ex miembro de varias comisiones directivas del Ciclón.
Febrero 03, 2026 08:47 p. m.
 · 
Redacción D10
Carlos Rejala Blas Reguera
Cerro Porteño
Carlos Rejala: “Es lo que el pueblo cerrista presidió”
Días después de las elecciones en Cerro Porteño, Carlos Rejala, señaló que se debe respetar y apoyar porque “el pueblo cerrista presidió”.
Febrero 03, 2026 02:55 p. m.
 · 
Redacción D10
Carga Más