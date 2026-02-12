12 feb. 2026
Copa Libertadores

El posteo del Gallo tras la clasificación

El 2 de Mayo completó una histórica hazaña al eliminar de la Libertadores a uno de los grandes de Perú. Tras el final del lance, hicieron una particular publicación.

Febrero 12, 2026 06:59 a. m. • 
Por Redacción D10
El Gallo se anotó en la siguiente ronda.

El Sportivo 2 de Mayo, menospreciado por un sector de la prensa peruana, dio un golpazo histórico al dejar fuera de la Copa Libertadores al Alianza Lima de Perú. El cuadro paraguayo hizo historia en su debut internacional en la máxima cita de clubes de la Conmebol.

En sus redes, la institución de Pedro Juan Caballero recordó los problemas que pasaron antes de ir a Perú (el bus de la delegación sufrió problemas mecánicos y quedaron varados) y luego la celebración en el vestuario con un mensaje.

El 2 de Mayo se metió en la fase 2 de la Copa Libertadores y en esa instancia medirá al Sporting Cristal de Perú. Por avanzar, el Gallo se alzó con la suma de 500.000 dólares en concepto de premio.

