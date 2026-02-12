El posteo del Gallo tras la clasificación

El Sportivo 2 de Mayo, menospreciado por un sector de la prensa peruana, dio un golpazo histórico al dejar fuera de la Copa Libertadores al Alianza Lima de Perú. El cuadro paraguayo hizo historia en su debut internacional en la máxima cita de clubes de la Conmebol.

En sus redes, la institución de Pedro Juan Caballero recordó los problemas que pasaron antes de ir a Perú (el bus de la delegación sufrió problemas mecánicos y quedaron varados) y luego la celebración en el vestuario con un mensaje.

El 2 de Mayo se metió en la fase 2 de la Copa Libertadores y en esa instancia medirá al Sporting Cristal de Perú. Por avanzar, el Gallo se alzó con la suma de 500.000 dólares en concepto de premio.