Cerro Porteño vuelve a la carga por Rubén Lezcano

Cerro Porteño no da el brazo a torcer en este mercado de pases y sigue insistiendo en la contratación del extremo paraguayo Rubén Lezcano, actualmente en el Fluminense de Brasil, apuntaron este domingo diversas fuentes periodísticas.

Según el comunicador Venê Casagrande, la idea del elenco azulgrana es repatriarlo a préstamo, ya que el ex futbolista de Libertad tiene un contrato largo con la entidad afincada en Río de Janeiro, con la que tiene vínculo hasta el 2029.

En un primer momento Lezcano se mostró reacio en volver al fútbol paraguayo, pero ahora le está costando tener minutos en este inicio de temporada por lo que podría cambiar de parecer. Fichado en el 2025 solo pudo disputar 13 partidos, anotando un gol.

Cerro Porteño, que tiene la Copa Libertadores como máximo desafío, que comenzará a jugarla desde la fase de grupos, contrató solamente cuatro refuerzos hasta el momento: Pablo Vegetti, Mateo Klimowicz, Harol Mosquera y Cristhian Paredes.