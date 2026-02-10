10 feb. 2026
Cerro Porteño

Recuperación y alternativas en el Ciclón

Cerro Porteño dejó atrás el empate con el 2 de Mayo y planifica lo que será su compromiso ante Nacional, el domingo 15, en La Nueva Olla, desde las 20:30.

Febrero 10, 2026 08:05 a. m. • 
Por Redacción D10
blas riveros cerro_blaas_65314292.jpg

Puede volver. Blas Riveros se encuentra en su última etapa de recuperación para retomar el puesto titular.

El Azulgrana busca recuperar a dos piezas claves para el juego ante la Academia, el lateral Blas Riveros y el atacante Juan Manuel Iturbe. Riveros no fue de la partida en los últimos dos compromisos, mientras que Iturbe no fue tenido en cuenta en el último choque. Ambos ya están en la última etapa de recuperación, por lo que podrían incorporarse en el equipo titular.

Con lo que respecta a las alternativas, Jorge Bava baraja opciones para la conformación del equipo, ante el limitante de cupos de extranjeros, pasando la duda entre Mateo Klimovich o Pablo Vegetti.

CIFRA. 154 minutos en campo suma Blas Riveros este 2026. Disputó los 90’ ante Libertad y 64’ frente a San Lorenzo.

Cerro Porteño Torneo Apertura
Redacción D10
Más contenido de esta sección
cecilio domínguez.jpg
Cerro Porteño
Cerro Porteño recupera a dos piezas claves de cara a la cuarta fecha
Cecilio Domínguez y Gaston Giménez ya entrenan con normalidad y están a disposición del entrenador Jorge Bava.
Febrero 04, 2026 06:35 p. m.
 · 
Redacción D10
Visita CCP 2.jpg
Cerro Porteño
Nueva directiva de Cerro Porteño mostró credenciales en la APF
La nueva Comisión Directiva del Club Cerro Porteño, con su nuevo presidente Blas Reguera, mantuvo una amena reunión con las principales autoridades de la Asociación Paraguaya de Fútbol (APF).
Febrero 04, 2026 04:13 p. m.
 · 
Redacción D10
Juan Cruz Anselmi
Cerro Porteño
“Cerro Porteño está a nivel de grandes clubes de Sudamérica”
Juan Cruz Anselmi, hoy ex coordinador general de Formativas de Cerro Porteño, destacó lo que encontró en el club y dijo que “está a nivel de grandes clubes de Sudamérica”.
Febrero 04, 2026 12:33 p. m.
 · 
Redacción D10
Despedida de JJ Zapag.jpeg
Cerro Porteño
Zapag promete no ser “crítico destructivo”
Juan José Zapag, el ex titular del Cerro Porteño anunció su apoyo a los sucesores del cargo y destacó que dejaron una herencia importante. Estas manifestaciones las realizó durante la cena de agasajo realizada en el domicilio de Darío Arce Gutiérrez, ex miembro de varias comisiones directivas del Ciclón.
Febrero 03, 2026 08:47 p. m.
 · 
Redacción D10
Carlos Rejala Blas Reguera
Cerro Porteño
Carlos Rejala: “Es lo que el pueblo cerrista presidió”
Días después de las elecciones en Cerro Porteño, Carlos Rejala, señaló que se debe respetar y apoyar porque “el pueblo cerrista presidió”.
Febrero 03, 2026 02:55 p. m.
 · 
Redacción D10
Jorge Bava_65282019.jpg
Cerro Porteño
Jorge Bava resalta la mejoría del equipo
El DT de Cerro Porteño, Jorge Bava, hizo un balance positivo de las primeras fechas del Apertura y destacó que el equipo viene creciendo.
Febrero 03, 2026 07:44 a. m.
 · 
Redacción D10
Carga Más