Recuperación y alternativas en el Ciclón

El Azulgrana busca recuperar a dos piezas claves para el juego ante la Academia, el lateral Blas Riveros y el atacante Juan Manuel Iturbe. Riveros no fue de la partida en los últimos dos compromisos, mientras que Iturbe no fue tenido en cuenta en el último choque. Ambos ya están en la última etapa de recuperación, por lo que podrían incorporarse en el equipo titular.

Con lo que respecta a las alternativas, Jorge Bava baraja opciones para la conformación del equipo, ante el limitante de cupos de extranjeros, pasando la duda entre Mateo Klimovich o Pablo Vegetti.

CIFRA. 154 minutos en campo suma Blas Riveros este 2026. Disputó los 90’ ante Libertad y 64’ frente a San Lorenzo.