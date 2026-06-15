15 jun. 2026
Copa del Mundo

Mundial 2026: Los partidos de hoy y dónde ver en vivo

Juegos con diferentes matices saltan hoy en la agenda de la Copa del Mundo 2026. Acá la guía para este lunes 15 de junio.

Junio 15, 2026 09:29 a. m. • 
Por Redacción D10
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El SoFi Stadium recibirá el último juego de la jornada del 15 de junio.

Foto: AFP

La Copa del Mundo 2026 llega a su quinto día de competencia con varios duelos interesantes entre los que destacan el estreno de España, Uruguay y los choques entre Bélgica y Egipto o lo que puedan hacer Irán y Nueva Zelanda.

Toda la agenda comenzará a ponerse en marcha desde las 13.00 con la campeona del mundo del 2010 entrando al torneo frente a una debutante como lo es Cabo Verde. Este compromiso, válido por el grupo H, tendrá como sede la ciudad de Atlanta con el arbitraje de Adham Makhadmeh de Jordania. Por esta misma zona, Uruguay tendrá que enfrentar a un equipo peligroso como lo es Arabia Saudita. Este encuentro está marcado para las 19.00 en Miami, con Maurizio Mariani de Italia como juez principal.

En el Grupo H, desde las 16.00 en Seattle, habrá un partidazo con el debut de dos pintados equipos como son Bélgica y Egipto. Este juego será conducido por el brasileño Ramón Abatti Abel. Mientras que el cierre de la jornada será desde las 22.00 en Los Ángeles entre la selección de Irán y la Nueva Zelanda del fenómeno Tim Payne. Este choque tendrá al mexicano César Ramos como autoridad.

LUNES 15 DE JUNIO

13.00: España vs. Cabo Verde (GEN, El Trece)
16.00: Bélgica vs. Egipto (GEN, El Trece)
19.00: Arabia Saudita vs. Uruguay (GEN, El Trece)
22.00: Irán vs. Nueva Zelanda (Unicanal)

Guía de canales

GEN

Tigo Star: Canal 12 y 612
HD Tigo Satelital (DTH): Canal 12
Personal TV: Canal 12 o 51
Claro TV: Canal 16
Copaco IPTV: Canal 8

Trece

Tigo Star: Canal 10
Personal Flow: Canal 10
IPTV Copaco: Canal 13
Claro TV: Canal 22

Unicanal

Tigo Star: Canal 8
Personal TV: Canal 17 o 23
Claro TV: Canal 20
Copaco IPTV: 27

Copa del mundo Mundial FIFA 2026 Fútbol Internacional
Redacción D10
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