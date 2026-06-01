01 jun. 2026
Tenis

Roland Garros aplica dura sanción a Dani Vallejo

Roland Garros impuso una sanción de 65.000 dólares al tenista paraguayo Daniel Vallejo por sus dichos sexistas tras el juego de segunda ronda.

Junio 01, 2026 09:42 a. m. • 
Por Redacción D10
TENNIS-FRA-OPEN-2026

Pase a reconocer su error, aplicaron un multa al paraguayo.

Foto: AFP

Así lo indicó la directora del torneo, la ex número 1 del mundo Amélie Mauresmo, en una conferencia de prensa en la que consideró “inaceptables” las palabras de Vallejo.

Aunque Mauresmo afirmó ante la prensa que la sanción era de 65.000 euros, la Federación Francesa de Tenis precisó posteriormente que se trataba de un error y que la sanción fue de 65.000 dólares, lo que equivale a unos 55.000 euros.

La multa impuesta corresponde aproximadamente a la mitad del premio que se llevó el paraguayo por haber alcanzado la segunda ronda, señaló Mauresmo.

Roland Garros había anunciado una sanción “significativa” al jugador, que inicialmente aseguró que sus palabras se habían sacado de contexto pero posteriormente pidió perdón.

“Es difícil que un árbitro pueda manejar esta situación (...) Este tipo de partidos tiene que arbitrarlos un hombre, es difícil que una mujer pueda hacerlo, es un público muy pesado, hay que tener mucha fortaleza para ir en contra del público”, dijo Vallejo al medio digital ‘Clay’.

El torneo señaló en su comunicado que las palabras del tenista paraguayo son “inaceptables” y consideró que “el valor de los árbitros no se mide por su género, sino por su profesionalismo y su capacidad a dirigir en el alto nivel”.

“El resultado de un partido deportivo, sea positivo o negativo, no pude jamás ni justificar ni excusar esas fotos”, agregó Roland Garros, que condenó “firmemente todas las declaraciones sexistas vengan de donde vengan” al tiempo que expresó su respaldo a la jueza y al conjunto de los árbitros del torneo”.

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