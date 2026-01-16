San Lorenzo se pone a prueba pensando en el debut

Sportivo San Lorenzo prepara su vuelta a la Primera División, y este sábado 17 enfrenta a Guaraní en compromiso amistoso que cierra la etapa de la pretemporada. El compromiso será desde las 7:00.

En charla con Fútbol a lo Grande (1080 AM), Sergio Orteman, entrenador del Rayadito, explicó que en el amistoso busca definir el once que arrancará de titular en el Apertura: “Vamos a ir pensando ya en el equipo titular para el debut en el Apertura, de igual manera queremos ver alternativas y esperemos que salga una buena práctica dinámica, es un buen parámetro para medirnos con Guaraní, el año pasado tuvo muy buena regularidad”.

Para el entrenador, el salto de categoría hizo que el plantel tenga un importante recambio a lo que explicó: “Siempre ese salto de Primera a Intermedia se da cierto cambio, buscamos en dotar al plantel de jugadores con la jerarquía necesaria para la máxima categoría”, nombrando a Iván Torres, que se sumó al Santo: “A Tito ya lo tuve en Olimpia, nos puede dar una mano en tres posiciones en el campo, desde lo táctico es muy importante, además por su experiencia y recorrido, es un jugador sano que se puso a la par del grupo inmediatamente”.

Acerca del último refuerzo, el mediocampista Mathías Martínez, Orteman apuntó: “Es un volante mixto muy interesante, polifuncional, cuando vimos la oportunidad de traerlo no dudamos por sus cualidades”, sumando acerca de alguna otra incorporación: “Se está en negociaciones con un central, eso ya depende de los arreglos de la dirigencia con el jugador”.

Con relación a Luis Vargas, que no quedó en la plantilla sanlorenzana, el entrenador argumentó: “Por la falta de ritmo se decidió no continuar con sus servicios, le costó mucho los amistosos, tiene mucha calidad pero por una cuestión física no pudo seguir”.