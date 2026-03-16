16 mar. 2026
Fútbol Internacional

Ancelotti explica por qué no convocó a Neymar

El técnico de la selección brasileña, Carlo Ancelotti, afirmó este martes que Neymar muestra sus cualidades técnicas en cada partido con el Santos, pero señaló que no está al 100 % de su condición física y que, por ese motivo, aún no lo puede convocar para la Canarinha.

Marzo 16, 2026 08:28 p. m.
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Carlo Ancelotti, técnico de Brasil.

PABLO PORCIUNCULA/AFP

“Neymar con el balón está muy bien, pero tiene que mejorar porque, para mí, no está al 100 % de sus posibilidades”, aseguró el entrenador italiano en la rueda de prensa que concedió tras divulgar la lista de convocados para los amistosos que Brasil jugará este mes con Francia y Croacia.

El seleccionador aseguró que no descarta la posibilidad de convocar a Neymar para el Mundial 2026, como no descarta la de cualquier otro jugador, pero que para poder llamarlo tiene que mostrar que está en su mejor nivel físico.

“Neymar puede estar en el Mundial de 2026 si está al 100 % de su condición física. Puede estar en el Mundial siguiente si está al 100 %. Obviamente, si lo está (al 100 %), será llamado. No lo he llamado porque no lo está y yo lo necesito al 100 %", afirmó el técnico ante las insistentes preguntas sobre la ausencia del delantero del Santos en la lista de convocados.

Ancelotti afirmó que, si quiere ser convocado, Neymar aún tiene dos meses para seguir trabajando y para mostrar que está en buena condición física.

El máximo anotador en la historia de la selección brasileña según cuentas de la FIFA no juega con la Canarinha desde octubre de 2023, cuando sufrió una grave lesión en un partido contra Uruguay por eliminatorias sudamericanas.

Desde entonces ha pasado más tiempo de baja que en la cancha y ha enfrentado otras lesiones y problemas musculares.

Según Ancelotti, la evaluación de que Neymar no está en su mejor nivel físico no es personal sino de todos los miembros de su comisión técnica.

Agregó que conversó sobre el asunto con Neymar en septiembre pasado, cuando tuvieron una reunión.

“Lo estamos evaluando y observando. No necesito hablar con él este momento porque no hablo habitualmente con los jugadores y quiero tener con él la misma relación que con los demás”, afirmó.

Los amistosos con Francia y Croacia serán los últimos partidos de Brasil antes de que el entrenador italiano divulgue la lista final de los 26 brasileños que disputarán el Mundial 2026.

La Canarinha se enfrentará a Francia el 26 de marzo en el Gillette Stadium de Boston y a Croacia el 31 de marzo en el Camping World Stadium de Orlando. EFE

Carlo Ancelotti Neymar Brasil
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