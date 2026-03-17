17 mar. 2026
Torneo Apertura

San Lorenzo cierra la primera rueda sin poder ganar

San Lorenzo y 2 de Mayo empataron 1-1 por la fecha 11 del Torneo Apertura 2026. El Santo no pudo sumar de a tres en la primera rueda. Está último en la tabla.

Marzo 17, 2026 08:45 p. m.
SAN LORENZO 2 DE MAYO.jpg

Parejo. En el Gunther Vogel igualaron 1 a 1 San Lorenzo y 2 de Mayo, equipos necesitados.

Foto: APF

Los dos equipos con peores performances tras una rueda cumplida en el Apertura, San Lorenzo y 2 de Mayo, protagonizaron este martes un partido entretenido en la Ciudad Universitaria, pero que terminó siendo decepcionante para ambos necesitados de puntos, al registrarse un empate de 1 a 1 en el Gunther Vogel.

Cada uno mostró su mejor versión a razón de un tiempo por equipo. En el primero, el 2 de Mayo fue más incisivo y consiguió abrir el marcador luego de una jugada bien tejida y una mejor definición de Alexis Fariña (44’), el mejor de su equipo en el partido, bautizado con su primer gol para el Gallo Norteño.

Sin embargo, San Lorenzo fue agresivo en la segunda parte, y fruto de esa agresividad también armó un buen contragolpe que terminó definiendo frente al arco Víctor Céspedes (74’).

En los minutos finales, cualquiera de los dos pudo haberse llevado la victoria. San Lorenzo sufrió la expulsión de Alexis Doldán (89’), pero la misma ya no hizo diferencias entre los dos.

FIGURA Y CIFRA

Víctor Céspedes: Hizo el gol del empate para San Lorenzo. En el segundo tiempo fue peligroso siempre, junto con José Barrios.

0 partido ha ganado San Lorenzo al término de la primera rueda del Apertura. Empató por cuarto juego.

Torneo Apertura San Lorenzo 2 de Mayo
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