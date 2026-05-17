Igualdad sin grito sagrado: San Lorenzo y Luqueño firmaron un 0-0

San Lorenzo y Luqueño rivales directos por la permanencia igualaron 0-0 en un duelo intenso correspondiente a la fecha 21, disputado en el Estadio Erico Galeano. El encuentro fue cerrado desde el inicio, con mucha fricción y muchas situaciones sin precisión.

Con este resultado se mantiene una leve ventaja de Auriazul sobre Rubio Ñu en la carrera por la permanencia en la máxima categoría. Luqueño actualmente tiene 1.174 y el Albiverde 1,095. Mientras que San Lorenzo continúa en la última plaza con 0,571. Solamente una campaña perfecta en el Clausura podría sostenerlo en Primera División al Rayadito.

Trámite del partido

El primer tiempo intenso y muy disputado en el Estadio Erico Galeano, en el cierre de la fecha 21. A pesar del ritmo y las aproximaciones de ambos lados, el marcador se mantuvo 0-0 al término de la primera mitad.

El momento más destacado llegó a los 23’, cuando el Rayadito logró romper la paridad a través de Iván Torres. El defensor llegó a celebrar el tanto que parecía abrir el partido, pero tras la intervención del VAR, el gol fue anulado, devolviendo la igualdad al marcador y generando la reacción del banco sanlorenzano.

La decisión terminó por enfriar el impulso del Santo, que había encontrado su mejor momento en el partido, y le permitió a Sportivo Luqueño reacomodarse defensivamente. Con un trámite cerrado y de alta intensidad, ambos equipos se fueron al descanso dejando la sensación de que cualquier detalle podría inclinar la balanza en el complemento.

Segunda mitad

El trámite ha cambiado con respecto a la primera mitad. Luqueño salió con mayor ambición en el complemento y comenzó a inclinar la cancha a su favor.

El conjunto auriazul mostró más iniciativa, presión alta y generación de ocasiones más claras obligando a San Lorenzo a replegarse y apostar por el contragolpe. Sin embargo, pese a su superioridad en este tramo, Luqueño aún no logra traducir ese dominio en el marcador, manteniendo la incertidumbre en un encuentro que sigue abierto.

Posteriormente, el Rayadito adelantó sus líneas y comenzó a asumir un rol más protagónico en el partido. San Lorenzo se mostró más decidido, con mayor presencia en campo rival y una intención clara de romper la paridad.

Ese cambio de postura le permitió recuperar terreno y equilibrar el trámite frente a Luqueño, que había dominado en los minutos previos. Con ambos equipos volcados al ataque por momentos, el encuentro ganó en intensidad y quedó abierto, con llegadas en ambas áreas y la sensación de gol.

Sobre el tramo final, con el desgaste físico ya evidente, ninguno de los dos equipos encontró la claridad necesaria para romper la paridad. El partido se fue apagando entre intentos aislados y más empuje que ideas, dejando el marcador sellado en un 0-0 que reflejó la paridad a lo largo del encuentro.

La gran figura de la noche fue el arquero de San Lorenzo, Federico Cristóforo, quien respondió con seguridad cada vez que fue exigido y sostuvo al Rayadito en los momentos más complicados, siendo determinante para mantener el arco en cero.