Salah, mejor futbolista del año para el sindicato de Inglaterra

Mohamed Salah, delantero del Liverpool, fue elegido por el sindicato de futbolistas de Inglaterra (PFA, por sus siglas en inglés) mejor jugador de la Premier League la temporada pasada.

Agosto 19, 2025 05:50 p. m. 
Por Redacción D10
Mohamed Salah celebra un gol del Liverpool.

Foto: EFE

El egipcio se ha impuesto en las votaciones a Bruno Fernandes (Manchester United), Alexander Isak (Newcastle United), Cole Palmer (Chelsea), Declan Rice (Arsenal) y a su compañero en el Liverpool Alexis Mac Allister.

Salah marcó 29 goles y repartió 18 asistencias y se coronó con la segunda Premier League de su carrera, además de hacerse con la Bota de Oro de la competición y ser elegido mejor jugador de la liga.

Renovado hasta 2027 con el Liverpool, Salah ha empezado en sintonía esta temporada y marcó un gol en la victoria del Liverpool el pasado fin de semana contra el Bournemouth.

El delantero fue coronado este martes en la gala de la PFA que se ha celebrado en Mánchester.

El premio a mejor joven del año se lo llevó el atacante del Aston Villa Morgan Rodgers, imponiéndose en las votaciones a Dean Hujsen y Milos Kerkez, del Bournemouth, Liam Delap, del Chelsea, y Myles Lewis-Skelly y Ethan Nwaneri, del Arsenal. EFE

Mathías Villasanti_46233414.jpg
Fútbol Internacional
Villasanti podría quedar descartado hasta del Mundial
Manuel Aguilar, ex médico de la Albirroja, contó que el jugador Mathías Villasanti quedaría descartado en caso de una eventual clasificación paraguaya al Mundial.
Agosto 19, 2025 12:03 p. m.
 · 
GyuES9IWIAAOGaM.jpg
Fútbol Internacional
Al Nassr de Cristiano supera al Al Ittihad de Benzema y se mete en la final
El Al Nassr que lidera Cristiano Ronaldo, pese a jugar en inferioridad desde el minuto 25 por expulsión de Sadio Mane, superó al Al Ittihad de Karim Benzema por 2-1 y disputará la final de la Supercopa de Arabia Saudí.
Agosto 19, 2025 11:19 a. m.
 · 
GyMdb4tXQAAX6z9.jpg
Fútbol Internacional
Seis equipos serán cuartofinalistas
Este martes se darán a conocer a los primeros cuartofinalistas en lo que refiere a la Copa Sudamericana y Copa Libertadores.
Agosto 19, 2025 08:40 a. m.
 · 
FBL-ENG-PR-LEEDS-EVERTON
Fútbol Internacional
Leeds United regresa a la Premier con victoria sufrida ante Everton
El Leeds United celebró este lunes su regreso a la Premier League inglesa con un triunfo ajustado y algo sufrido frente a un Everton en reconstrucción (1-0), gracias a un gol de penalti convertido por el alemán Lukas Nmecha a seis minutos del final.
Agosto 18, 2025 06:27 p. m.
neynar santos.jpg
Fútbol Internacional
Las lágrimas de impotencia de Neymar
VIDEO. Neymar, una sombra del otrora ídolo de la Selección Brasileña, rompió en llanto al sentirse impotente de salvar a su equipo, el Santos, de una tremenda derrota de 6-0 ante Vasco da Gama.
Agosto 18, 2025 02:04 p. m.
 · 
cuti romero.jpg
Fútbol Internacional
Cuti Romero renueva “contrato a largo plazo” con el Tottenham
Cristian ‘Cuti’ Romero renovó su unión con un “nuevo contrato a largo plazo” con el Tottenham, aunque no precisó la duración del mismo, informó este lunes el club inglés.
Agosto 18, 2025 01:34 p. m.
 · 
