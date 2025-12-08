08 dic. 2025
Fútbol Internacional

El Santos de Neymar se libra del descenso

El Santos, liderado por Neymar, evitó este domingo el descenso a segunda división tras imponerse por un contundente 3-0 al Cruzeiro en la última jornada del Campeonato Brasileño.

Diciembre 08, 2025 08:51 a. m. • 
Por Redacción D10
G7mn7SgWIAAEtJV.jpeg

Neymar consiguió sostener al Peixe en la Primera.

Foto: @SantosFC

El Santos pudo, por fin, respirar tranquilo y escaló al decimotercer lugar de la tabla con 47 puntos gracias a dos goles de Thaciano y otro de João Schmidt, después de estar al borde del precipicio durante casi toda la temporada.

Con la pesadilla del descenso acechando apenas un año después de haber ascendido a primera división, el equipo de Neymar desplegó un juego intenso en el estadio de Vila Belmiro, completamente abarrotado de hinchas santistas.

El Cruzeiro, que terminó la liga tercero y que ya no se jugaba nada, fue incapaz de detener el ímpetu del rival, que tuvo el dominio del balón desde el primer minuto.

El equipo de Belo Horizonte dio señales de reacción solo en la segunda mitad con un gol que, sin embargo, fue anulado por fuera de juego.

Neymar arrastra una lesión en el menisco, pero aun así no se quiso perder este partido decisivo y disparó varias veces contra la portería del Cuzeiro, aunque esta vez no consiguió el soñado gol.

Pese a las lesiones que ha encadenado desde su llegada en febrero al equipo que lo vio nacer como jugador, las intervenciones del ’10' han sido claves en los dos últimos partidos del Santos.

Su balance ha sido una asistencia y cuatro goles, la mitad de los que ha marcado en toda la liga, y que valieron seis puntos decisivos.

El delantero de 33 años recibió un homenaje al inicio del partido por los 150 goles marcados con la camiseta del Santos, pero todavía no ha anunciado sus planes para la próxima temporada.

“Es el equipo de mi corazón”, afirmó Neymar durante el homenaje, después de afirmar que se siente “muy feliz” por alcanzar la marca de los goles.

Flamengo se coronó campeón de la liga el miércoles pasado tras vencer al Ceará, pocos días después de alzarse también con la Copa Libertadores frente al Palmeiras.

El club de São Paulo, que lideró el campeonato durante varias semanas, terminó la temporada segundo, a tres puntos del vencedor.

En la otra punta de la clasificación, los equipos que descendieron son el Sport, con 17 puntos; el Juventude, con 35; y Fortaleza y Ceará, con 43 unidades cada uno.

Por otro lado, ascienden a primera división el Coritiba, el Athletico Paranaense, el Chapecoense y el Remo.

Fútbol Internacional Brasil Neymar
Redacción D10
