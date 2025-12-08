08 dic. 2025
Fútbol Internacional

Arzamendia y Aguiar se cruzan en Argentina

Estudiantes y Gimnasia se enfrentarán en una Semifinal histórica del Torneo Clausura 2025, paralizando la ciudad y el fútbol argentino.

Diciembre 08, 2025 09:01 a. m. 
Por Redacción D10
santiago arzamendia_64497678.jpg

Buen año. Santiago Arzamendia es el lateral de Estudiantes.

El Estadio Juan Carmelo Zerillo, mejor conocido como El Bosque, recibirá el partido a las 17:00. En Estudiantes será titular Santiago Arzamendia, mientras en Gimnasia estará en el banco Pablo Aguiar.

Luego de superar sus respectivas llaves de cuartos de final (Estudiantes eliminó a Central Córdoba y Gimnasia despachó a Barracas Central), el destino quiso que los dos rivales de toda la vida se crucen.

Este choque épico da un cupo directo a la gran final, dejando al ganador a un solo paso de la gloria. El encuentro se disputará en cancha del Lobo debido a la ubicación en la tabla de posiciones en la fase regular del Torneo Clausura.

Fútbol Internacional Estudiantes de La Plata Gimnasia y Esgrima La Plata
Redacción D10
