Arzamendia y Aguiar se cruzan en Argentina

El Estadio Juan Carmelo Zerillo, mejor conocido como El Bosque, recibirá el partido a las 17:00. En Estudiantes será titular Santiago Arzamendia, mientras en Gimnasia estará en el banco Pablo Aguiar.

Luego de superar sus respectivas llaves de cuartos de final (Estudiantes eliminó a Central Córdoba y Gimnasia despachó a Barracas Central), el destino quiso que los dos rivales de toda la vida se crucen.

Este choque épico da un cupo directo a la gran final, dejando al ganador a un solo paso de la gloria. El encuentro se disputará en cancha del Lobo debido a la ubicación en la tabla de posiciones en la fase regular del Torneo Clausura.