Tres paraguayos en las semifinales en Argentina

Como viene sucediendo desde hace tiempo en la liga del vecino país, habrá representación paraguaya en esta instancia decisiva. De los cuatro equipos que están en la disputa, tres cuentan con paraguayos.

En Estudiantes de la Plata es titular el lateral izquierdo Santiago Arzamendia. El ex Cerro Porteño, de hecho, viene teniendo buenas actuaciones con el Pincha, club donde encontró un nivel parecido al que llegó a tener en Cerro Porteño. Arzamendia marcó dos goles en lo que va de la temporada, sin realizar asistencias.

En Racing, el paraguayo es Richard Sánchez. En su caso será una alternativa en el conjunto dirigido por Gustavo Costas. El ex Olimpia no viene teniendo la continuidad necesaria para evaluar su forma en los últimos tiempos. Desde que llegó, Sánchez solo estuvo 618 minutos en cancha, en 13 partidos.

En Gimnasia, el paraguayo es el juvenil Pablo Aguiar, con 19 años. El volante jugó cuatro partidos este año, aunque todavía no es la primera opción. Las semifinales son a un partido y de persistir el empate habrá posible alargue, primeramente, luego penales.