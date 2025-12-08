08 dic. 2025
Otros Deportes

Importante producción

La representación de Paraguay cerró su participación en la edición XX de los Juegos Bolivarianos que se cumplieron en la ciudad de Lima, Perú.

Diciembre 08, 2025 09:37 a. m. • 
Por Redacción D10
juegos bolivarianos 2025_593982261_1278367697669346_7957243120516442283_n_64539080.jpg

Bien arriba. Equipo de futsal masculino que logró el oro.

La delegación nacional rindió alto, con destacada labor en la competencia internacional, conquistando un total de 6 títulos continentales, con medalla de oro, destacando el remo, que al igual en los Panamericanos Juniors 2025, representaron la mejor producción con un total de 11 medallas obtenidas.

Fueron oro en el remo: Alejandra Alonso en individual, más los equipos femeninos y mixto, más las duplas en damas en LW2x y W2. En deportes colectivos, el futsal FIFA masculino marcó presencia ganadora, obteniendo el título de campeón con campaña invicta derrotando en la final a Panamá.

En una segunda línea, con la obtención de medalla de plata figuran en el remo los equipos en masculino y mixto, más los dobles de femenino en cuatro categorías. También el equipo mixto de squash, el seleccionado femenino de rugby 7 y el hockey de césped, el equipo femenino de esgrima, mientras que en individuales Monserrat Viveros se colgó una presea en esgrima, Minerva Montiel en boxeo y Lars Flaming en el lanzamiento de jabalina. Lograron el podio con la medalla de bronce el remo masculino por equipos en dos oportunidades, cuatro en squash (dos individuales con Fiorella Gatti y Franchesco Marcantonio y dos en equipos), más los éxitos individuales de Charles Hockin en natación por partida doble, en el atletismo con el equipo de relevo y César Almirón, y el taekwondo con Taekyo Priore.

Paraguay apunta como desafío para la próxima temporada en un nuevo ciclo olímpico con los Juegos Odesur de Rosario, Argentina.

Otros Deportes Juegos Bolivarianos
Redacción D10
Más contenido de esta sección
paraguay panama.jpg
Otros Deportes
Paraguay logra su cuarto oro con el futsal en Bolivarianos
La delegación de Paraguay continúa con su alta producción en el marco de los Juegos Bolivarianos que se cumplen el Lima, Perú.
Diciembre 03, 2025 07:11 p. m.
 · 
Redacción D10
serenamorena.jpg
Otros Deportes
Serena Williams niega que vaya a volver
La estadounidense Serena Williams, una de las mejores tenistas de la historia, negó que vaya a volver a jugar al tenis pese a registrarse en el sistema antidopaje de la ITIA, la agencia internacional que vela por la integridad en el tenis.
Diciembre 03, 2025 07:53 a. m.
 · 
Redacción D10
Minerva Montiel 2.jpeg
Otros Deportes
¡Minerva Montiel es finalista!
La paraguaya Minerva Montiel confirmó su pase a la final en los Juegos Bolivarianos Ayacucho - Lima 2025 en la disciplina de boxeo 57 Kg.
Diciembre 02, 2025 09:05 p. m.
 · 
Redacción D10
gg.JPG
Otros Deportes
Colombia mantiene el liderato y Paraguay gana su primer oro en los Bolivarianos
Colombia ratificó este lunes su liderato en el medallero de los XX Juegos Bolivarianos, al llegar a un total de 87 preseas de oro, mientras que Paraguay alcanzó su primer metal dorado, al término de la novena jornada de las competencias que se disputan en las ciudades peruanas de Lima y Ayacucho.
Diciembre 02, 2025 07:21 a. m.
 · 
Redacción D10
Max Verstappen
Otros Deportes
Verstappen pone patas arriba el Mundial
El piloto neerlandés de Red Bull Max Verstappen dio un golpe sobre la mesa de la clasificación del mundial tras vencer en el Gran Premio de Catar.
Noviembre 30, 2025 04:04 p. m.
 · 
Redacción D10
TOPSHOT-AUTO-PRIX-F1-QAT-QUALIFYING
Otros Deportes
Piastri vuelve a reivindicarse con la pole en Catar
El australiano Oscar Piastri (McLaren) volvió a reivindicarse, tras lograr la minipole y el triunfo en la carrera al sprint, consiguiendo también la’ pole position’ para la carrera del domingo en el Gran Premio de Catar con un tiempo de 1:19.387.
Noviembre 29, 2025 04:40 p. m.
 · 
Redacción D10
Carga Más