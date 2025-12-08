Importante producción

La delegación nacional rindió alto, con destacada labor en la competencia internacional, conquistando un total de 6 títulos continentales, con medalla de oro, destacando el remo, que al igual en los Panamericanos Juniors 2025, representaron la mejor producción con un total de 11 medallas obtenidas.

Fueron oro en el remo: Alejandra Alonso en individual, más los equipos femeninos y mixto, más las duplas en damas en LW2x y W2. En deportes colectivos, el futsal FIFA masculino marcó presencia ganadora, obteniendo el título de campeón con campaña invicta derrotando en la final a Panamá.

En una segunda línea, con la obtención de medalla de plata figuran en el remo los equipos en masculino y mixto, más los dobles de femenino en cuatro categorías. También el equipo mixto de squash, el seleccionado femenino de rugby 7 y el hockey de césped, el equipo femenino de esgrima, mientras que en individuales Monserrat Viveros se colgó una presea en esgrima, Minerva Montiel en boxeo y Lars Flaming en el lanzamiento de jabalina. Lograron el podio con la medalla de bronce el remo masculino por equipos en dos oportunidades, cuatro en squash (dos individuales con Fiorella Gatti y Franchesco Marcantonio y dos en equipos), más los éxitos individuales de Charles Hockin en natación por partida doble, en el atletismo con el equipo de relevo y César Almirón, y el taekwondo con Taekyo Priore.

Paraguay apunta como desafío para la próxima temporada en un nuevo ciclo olímpico con los Juegos Odesur de Rosario, Argentina.