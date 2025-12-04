04 dic. 2025
Fútbol Internacional

Lazio acaba con el Milan de Modric de la Copa Italia

El Lazio apagó este jueves al Milan (1-0) en los octavos de final de la Copa Italia con el solitario gol de Mattia Zaccagni que dejó sin posibilidades de repetir final al combinado del croata Luka Modric, suplente en la derrota milanista.

Diciembre 04, 2025 07:45 p. m. • 
Por Redacción D10
Coppa Italia - Lazio vs Milan

Mattia Zaccagni celebra un gol del Lazio.

Foto: FEDERICO PROIETTI/EFE

En una temporada en la que no juega competición europea como consecuencia a la terrible campaña pasada, el Milan opta ahora a sólo dos títulos: el ‘Scudetto’ y la Supercopa de Italia que se disputa en apenas unos días, a final del mes de diciembre.

Se quedó sin posibilidad de levantar uno de los títulos para los que se presentaba como uno de los candidatos por su gran inicio de temporada. Pero en los octavos de final, la primera ronda en la que juegan los ocho mejores clasificados de la Serie A la pasada campaña, entre los que no estaba el Milan, que jugó rondas previas, topó con un Lazio que, en casa, se tomó la venganza tras la derrota en San Siro del pasado sábado.

Salió victorioso el Milan en su territorio con un solo gol de ventaja. Y le pagó con la misma medicina el combinado de Maurizio Sarri, esta vez ganador en su batalla contra Massimiliano Allegri. El tanto agónico de Zaccagni, capitán de los ‘biancocelesti’, en el minuto 80 recompensó el gran trabajo del combinado lazial, competitivo en todo momento y superviviente cuando el Milan tuvo sus mejores minutos.

No pudo Leao aprovechar la ocasión más clara del duelo con un remate desde dentro del área que mandó a las nubes cuando en el Olímpico la afición ya barruntaba la eliminación.

Y en un saque de esquina a falta de escasos 10 minutos para el final, Zaccagni, que no habitúa a ser decisivo con la testa, se elevó al primer palo y sacó un remate perfecto que superó a Maignan para encarrilar una victoria que ni siquiera la entrada de Modric al terreno de juego, inmediata tras encajar gol, pudo evitar.

Porque resistió el Lazio en su casa, no dejó escapar el valioso botín de superar a uno de los favoritos a las primeras de cambio y ganarse el derecho a estar en los cuartos de final, donde ya espera otro rival de alto voltaje. El Bolonia, vigente campeón, superó al Parma en el último suspiro y sacó billete a cuartos de final. A los dos finalistas se enfrentará el Lazio en sus dos primeros partidos coperos.

- Ficha técnica:

. 1 - Lazio: Mandas; Marusic, Gila, Romagnoli, Pellegrini (Tavares, m.71); Guendouzi, Vecino (Dele-Bashiru, m.58), Basic; Isaksen (Cancellieri, m.83), Zaccagni (Pedro, m.83), Taty Castellanos (Noslin, m.58).

. 0 - Milan: Maignan; Tomori, De Winter, Pavlovic; Saelemaekers (Nkunku, m.64), Ricci, Jashari (Modric, m.81), Rabiot, Estupiñán (Bartesaghi, m.87); Loftus-Cheek (Pulisic, m.81) y Leao.

Goles: 1-0, m.80: Zaccagni.

Árbitro: Marco Guida. Mostró tarjeta amarilla a por parte del Lazio; y a Pavlovic (m.2), De Winter (m.84) por parte del Milan.

Incidencias: encuentro correspondiente a los octavos de final de la Copa Italia, disputado en el Estadio Olímpico de Roma (centro de Italia). EFE

Fútbol Internacional Lazio Milan
Redacción D10
Más contenido de esta sección
G7SublIW8AAh2U2.jpeg
Fútbol Internacional
Flamengo se pone la cuarta corona en la mejor temporada de su historia
Con la conquista del título de Liga en Brasil este miércoles, Flamengo acumula cuatro coronas (Libertadores, Campeonato Brasileño, Supercopa y Carioca) en una temporada casi perfecta, ya que, pese a que destacó, fue eliminado en octavos de final tanto de la Copa do Brasil como del Mundial de Clubes.
Diciembre 04, 2025 06:57 a. m.
 · 
Redacción D10
bayern.jfif
Fútbol Internacional
Bayern pasa a cuartos de la Copa tras una sufrida victoria
El Bayern Múnich se clasificó este miércoles a los cuartos de final de la Copa de Alemania de fútbol con una sufrida victoria por 2-3 ante el Union Berlín que tuvo una segunda parte en la que estuvo muy cerca del empate y obligó a los bávaros a concentrarse en el aspecto defensivo.
Diciembre 03, 2025 07:52 p. m.
 · 
Redacción D10
Mikel Merino
Fútbol Internacional
Merino y Raya siguen sumando para el Arsenal
Un gol de Mikel Merino, que asistió a Bukayo Saka en el segundo gol, y una parada providencial de David Raya, fueron claves en la victoria de los ‘Gunners’, que se mantienen el liderato y la renta de cinco puntos sobre el Manchester City, ante el Brentford.
Diciembre 03, 2025 06:58 p. m.
 · 
Redacción D10
Real Madrid
Fútbol Internacional
Mbappé noquea al Athletic y disipa la crisis del Madrid
Kylian Mbappé noqueó al Athletic en San Mamés en una noche mágica de la estrella francesa con dos goles y una asistencia para el 0-3 final y disipó la crisis con la que el Real Madrid, que había empatado los tres encuentros ligueros anteriores y perdido el liderato en beneficio del Barcelona, había llegado a Bilbao.
Diciembre 03, 2025 05:28 p. m.
 · 
Redacción D10
Napoli
Fútbol Internacional
Napoli sobrevive en los penales ante el Cagliari
El Napoli consiguió sobrevivir este miércoles a los octavos de final de la Copa Italia en una tanda interminable ante el Cagliari (1-1 partido, 9-8 penaltis), equipo que por un momento soñó con unos cuartos de final que regresarán al Estadio Diego Armando Maradona cinco temporadas después.
Diciembre 03, 2025 05:17 p. m.
 · 
Redacción D10
589146669_18555837721009596_4105837629568936779_n.jpg
Fútbol Internacional
Derrota paraguaya frente a Chile
Chile derrotó este martes por 1-0 a Paraguay en Rancagua para alcanzar su segunda victoria en la cuarta fecha de la Liga de Naciones Femenina y mantenerse en el cuarto puesto de las eliminatorias al Mundial Brasil 2027.
Diciembre 03, 2025 07:25 a. m.
 · 
Redacción D10
Carga Más