El Fortaleza de Bareiro está cerca de salvarse

Esta semana el equipo dirigido salió de la zona roja luego de vencer por 2 a 1 al Corinthians de Ángel Romero. Una de las figuras descollantes del equipo en la remontada es el delantero Adam Bareiro, quien junto a Tomás Pochettino Tuco Herrera marcaron los siete goles de las cuatro victorias.

Respecto de su buen momento, Bareiro dijo que desde que fue a Catar está “en contacto con (Gustavo) Alfaro”, quien le habría dicho que “debo jugar para ser convocado”, señaló el ariete que sueña con el Mundial.