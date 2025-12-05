05 dic. 2025
El Fortaleza de Bareiro está cerca de salvarse

Luego de haber encaminado cuatro victorias seguidas en el Brasileirão, el Fortaleza vuelve a depender de sí mismo para salvarse del descenso, luego de 27 jornadas ocupando puestos de pérdida de categoría.

G6uASGTWwAAyHWS.jpeg

Bareiro colaboró en la repuntada del Fortaleza de Martín Palermo.

Foto: @FortalezaEC

Esta semana el equipo dirigido salió de la zona roja luego de vencer por 2 a 1 al Corinthians de Ángel Romero. Una de las figuras descollantes del equipo en la remontada es el delantero Adam Bareiro, quien junto a Tomás Pochettino Tuco Herrera marcaron los siete goles de las cuatro victorias.

Respecto de su buen momento, Bareiro dijo que desde que fue a Catar está “en contacto con (Gustavo) Alfaro”, quien le habría dicho que “debo jugar para ser convocado”, señaló el ariete que sueña con el Mundial.

Fortaleza Adam Bareiro
