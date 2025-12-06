Con Alderete, el Sunderland cae ante el City

El triunfo ante el Sunderland (3-0) se consagró con dos chispazos de los centrales en una primera parte en la que Erling Haaland pasó completamente desapercibido con apenas dos toques de balón en esos 45 minutos. Ante la ausencia del noruego, Rúben Dias apareció con un disparo muy a lo Vincent Kompany contra el Leicester City en 2018.

El portugués, al que nadie entró porque no pensaban que se atreviera a disparar, se animó desde 25 metros y, con ayuda de un ligero rebote en un defensa, sorprendió a Robin Roefs.

Apenas cuatro minutos después del misil de Dias, Gvardiol apareció como un tren en un córner y cabeceó el 2-0, poniendo en bandeja los tres puntos para los de Guardiola, que aun así tuvo que sudar en la segunda parte para mantenerlos.

Porque aunque Jeremy Doku pudo hacer el segundo con un recorte y disparo al palo, el Sunderland se sacudió el dominio de los locales y rozó el gol con un mano a mano que Gianluigi Donnarumma le sacó a Wilson Isidor tras un error de concentración de Dias, y con un tiro a la madera de Granit Xhaka que Donnarumma celebró casi más que un gol.

El Sunderland, como ante el Liverpool, demostró que es un equipo peligroso y el City, como le ha ocurrido en las últimas jornadas, que es un equipo endeble en defensa.

Lo que pasa es que esas carencias atrás las solventa el ataque y justo después de las dos ocasiones del Sunderland, Rayan Cherki se inventó una jugada de gol en una baldosa, tumbando con dos pisadas a dos defensas y sirviendo el gol a Haaland, cuyo disparo se lo sacaron en la línea de gol.

Al francés aún le quedaba un truco de magia bajo la manga y con un recorte sentó a otro defensa del Sunderland y lanzó una rabona a la cabeza de Phil Foden, que acomodó la pelota a la escuadra para confirmar que los tres puntos se quedan en el Etihad Stadium. Foden, además, lleva cinco goles en los últimos tres partidos.

Con el tercer gol, Guardiola dio descanso a varios jugadores con la mente puesta en el Santiago Bernabéu. Haaland, Gvardiol y Foden tuvieron 20 minutos de refresco para poder llegar en plenas condiciones al duelo de este miércoles contra el Real Madrid.

Los últimos veinte minutos fueron una comparsa hasta que en el último minuto, Luke O’Nien fue expulsado por una entrada durísima sobre Matheus Nunes.

La derrota del Arsenal contra el Aston Villa ha apretado la pelea por la Premier y el City no ha dejado pasar la oportunidad de aumentar la presión sobre los ‘Gunners’. Ya hay solo dos puntos de diferencia entre el equipo de Arteta y el de Guardiola, mientras que el Aston Villa de Unai Emery se queda tercero con treinta puntos.

El Sunderland, que solo ha ganado uno de sus últimos seis encuentros, baja hasta la séptima posición con 23 puntos.

- Ficha técnica:

3 - Manchester City: Donnarumma; Nunes, Dias, Gvardiol (Aké, m.69), O’Reilly; Nico, Foden (Reijnders, m.71), Bernardo (Lewis, m.82); Cherki (Savinho, m.82), Doku y Haaland (Marmoush, m.71).

0 - Sunderland: Roefs; Geertruida, Mukiele, Ballard, Alderete, Hume (O’Nien, m.88); Xhaka (Mundle, m.72), Sadiki (Adingra, m.72); Traoré (Talbi, m.56), Le Fee e Isidor (Brobbey, m.56).

Goles: 1-0. Dias, m.31, 2-0. Gvardiol, m.35 y 3-0. Foden, m.65.

Árbitro: Andrew Madley amonestó a Gvardiol (m.37) por parte del Manchester City y expulsó a a O’Nien (m.93) por parte del Sunderland.

Incidencias: Partido correspondiente a la jornada quince de la Premier League disputado en el Etihad Stadium (Mánchester).