El United no pasa del empate en Old Trafford

El Manchester United, castigado con un gol a siete minutos del final del francés Soungoutou Magassa, volvió a las andadas y no pasó del empate (1-1) en la visita a Old Trafford del West Ham, que dio un paso al frente en busca de los puestos de salvación.

El cuadro de Ruben Amorim nunca tuvo el control del partido a pesar de situarse con ventaja al inicio de la segunda mitad. No tuvo ni ocasiones para sentenciar ni la solvencia para paliar el intento de reacción de un rival presionado por el descenso. El empate no saca de la antepenúltima plaza a los Hammers, que ya suman tres duelos sin ganar. Tampoco al United le mete en la zona europea.

La aparente mejoría del United, constatada por el triunfo en Londres ante el Crystal Palace, no tuvo continuidad. No es capaz de ganar dos partidos seguidos y en sus cinco últimos compromisos de Premier solo ha logrado un triunfo. Tres empates y una derrota marcan su gris trayecto. El que le tiene anclado en tierra de nadie en la tabla.

Y eso que el United se rehízo de un mal arranque en el que estuvo en manos de su rival. En el ecuador del primer tramo mejoró y se hizo con el mando del choque tal y como refleja el disparo envenenado de Bryan Mbeumo desde el vértice que solventó el meta Alphoneso Areola y al que siguió la ocasión más clara.

A la media hora, un centro de Amad Diallo desde la derecha al área pequeña, un remate con el muslo derecho en boca de gol de Joshua Zirkzee que sacó bajo palos Aaron Wan Bissaca. El rechace lo recogió Bruno Fernandes desde la frontal y disparó fuera.

Tomó ventaja a la hora de juego, en el 58. En un disparo de Casemiro desde fuera del área que tropezó en un defensa y cayó en los pies de Diogo Dalot, que se dio media vuelta y batió a Areola.

Poco a poco decayó el juego del United, más centrado en resguardar la renta que en sentenciar el choque. Los cambios de Nuno Espirito Santo funcionaron y el acoso visitante tuvo premio. En el minuto 84, un córner y un cabezazo en el primer palo de Jarrod Bowen que salvó Noussair Mazraoui y que recogió Soungoutou Magassa, que, casi a puerta vacía, remató a la red.

El partido se abrió en el tramo final y cualquiera pudo haber ganado. Bruno Fernandes tuvo una buena ocasión de gol al final, pero no acertó y el United se quedó sin dos puntos mientras Old Trafford asumió una nueva decepción.

-- Ficha técnica:

1 - Manchester United: Senne Lammens; Diogo Dalot (Patrick Dorgu, m.68), Ayden Heaven (Leny Yoro, m.46), Luke Shaw (Lisandro Martínez, m.88); Amad Diallo, Casemiro, Bruno Fernandes, Noussair Mazraoui; Bryan Mbeumo, Matheus Cunha (Manuel Ugarte, m.77) y Joshua Zirkzee (Mason Mount, m.78).

1 - West Ham: Alphonse Areola; Aaron Wan-Bissaka, Konstantinos Mavropanos, Jean Clair Todigo, Malick Diouf; Freddie Potts (Andy Irving, m.83), Soungoutou Magassa; Jarrod Bowen, Tomas Soucek (Mohamadou Kante, m.83), Mateus Fernandes; y Callum Wilson (Max Killman, m.87).

Goles: 1-0, m.58: Diogo Dalot. 1-1, m.84: Soungoutou Magassa

Árbitro: Andrew Kitchen. Mostró tarjeta amarilla a Ayden Heaven y Luke Shaw, del Manchester United; y a Malick Diouf y Aaron Wan-Bissaka, del West Ham.

Incidencias: encuentro de la decimocuarta jornada de la Premier disputado en el estadio Old Trafford. EFE