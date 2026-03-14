13 mar. 2026
Torneo Apertura

Libertad logra su tercera victoria al hilo

El Gumarelo de Francisco Arce venció por 2-0 al 2 de Mayo en Pedro Juan Caballero.

Marzo 13, 2026 10:21 p. m.
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Valioso triunfo de Libertad en el Norte del país.

Foto: Prensa Club Libertad.

Libertad se hizo fuerte este viernes en el estadio Río Parapití y derrotó por 2-0 al 2 de Mayo por la fecha 10 del Torneo Apertura. Es el tercer triunfo consecutivo del equipo de Francisco Arce, que escala en la clasificación.

EL PARTIDO. Entretenido fue el duelo en el Norte del país. Ambos equipos salieron a buscar el arco rival desde el primer minuto, proponiendo un duelo de ida y vuelta.

El equipo repollero que comanda Francisco Arce tuvo más y mejor la pelota, ante un elenco pedrojuanino que apostó a las salidas rápidas y fue peligroso las veces que atacó.

Con el correr de los minutos el Gumarelo fue pisando mejor la cancha y sobre 32’ abrió la cuenta tras una buena jugada: centro desde la derecha para que Matías Espinoza aparezca por el segundo palo y devuelva la pelota al medio, donde estuvo atento Federico Carrizo, que con golpe de cabeza puso el 1-0, marcador con el cual se fue la primera etapa.

En la complementaria, el Gallo se animó un poco más, dejando espacios atrás. El Guma, ya sobre el final, lo liquidó con un gol de contragolpe de Lorenzo Melgarejo. Fue 2-0. Tercer festejo al hilo para los de Tuyucuá.

2 de Mayo Libertad Torneo Apertura
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