Guaraní: Bernay recupera piezas

Víctor Bernay habló con Fútbol a lo Grande y actualizó el panorama del plantel.

Marzo 12, 2026 
Por Redacción D10
Víctor Bernay, entrenador de Guaraní.

El entrenador de Guaraní, Víctor Bernay, conversó este jueves con Fútbol a lo Grande por Radio Monumental 1080 AM y contó detalles de como se vive en campamento legendario antes del partido frente a Sportivo Ameliano de la fecha 10 del torneo Apertura.

El DT contó que Daniel Pérez fue sometido a estudios y no se encontró rotura fibrilar u otra lesión, aunque de todas formas estará realizando un trabajo con el cuerpo médico para reforzar el músculo.

Por otra parte Agustín Manzur ya cumplió con su fecha de suspensión, además de Derlis Rodríguez, que por “pacto de caballerosidad” no estuvo presente frente a Cerro Porteño en el Luis Salinas. Ambos jugadores están a disposición del cuerpo técnico y podrían aparecer el domingo en Villeta.

DESMIENTE. Víctor Bernay descartó que haya mantenido una reunión con la directiva legendaria tras la derrota frente a Cerro Porteño y calificó la información como “fake news”. “Sí tengo reuniones, pero no depende del resultado. Siempre hablamos con el presidente, el vice, el gerente deportivo. No hubo ninguna reunión post partido”, aclaró.

