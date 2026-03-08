Víctor Bernay: “El equipo intenta, busca”

“Yo creo que el equipo intenta, busca, sale a ser protagonista, sale a jugar de igual a igual, a cualquier equipo, no importa cuál sea el rival que está enfrente de nosotros. Lamentablemente ahora no se nos están dando esos goles y no estamos pudiendo convertir primero, que era la necesidad que hablábamos siempre, siempre nos está tocando ir a remar desde atrás el juego”, dijo en conferencia de prensa.

En redes sociales, hinchas cuestionan la continuidad del DT: “Siempre digo que van a estar, que van a existir, es parte del folclore de este juego, pero sigo insistiendo”. Explicó que “con la directiva hablo si me llaman, me convoca o si me consultan en algo. Soy una persona muy abierta, no soy el dueño de la verdad nunca, pero sí creo en lo que hago, sí estoy convencido en lo que trabajo”.

“Y la directiva siempre tiene la capacidad de llamar, de comentar, de opinar, porque son los directivos, son los que conducen la institución. Y generalmente en el día a día estoy también con el gerente deportivo, que es otra figura importante que tiene el club. Estoy abierto a cualquier consulta porque me debo a la institución y la respuesta de lo que considero que necesitan saber”, subrayó.

Guaraní pasa por una racha negativa en el plano local y a esto se le suma la eliminación prematura de la Copa Libertadores.