La fiesta continúa: Cerro Porteño es el supercampeón

El ueno Defensores del Chaco fue el escenario donde General Caballero JLM, campeón de la Copa Paraguay, y Cerro Porteño, campeón del Clausura y con más punto en la tabla anual, se midieron para luchar por la Supercopa Paraguay.

El Ciclón no quiso perder mucho tiempo y a los 2’, con un gol de Jorge Morel, se puso en ventaja producto de su búsqueda intensa desde el inicio del compromiso. El entusiasmo continuó por algunos minutos más, pero después se fue apagando.

El Rojo de Mallorquín, que en el 2026 jugará en la Intermedia, comenzó a hacerse con el balón, aunque no supo quebrar la defensa azulgrana. De una aceleración de Teodoro Arce, que ganó terreno y obligó a Fabricio Domínguez a ceder el tiro de esquina, nació el empate. Del córner, Luis Cáceres clavo un cabezazo y puso el 1-1 a los 20’.

No obstante, Cerro Porteño no tardó en reaccionar. Cecilio Domínguez, con un tiro libre desviado en Clementino González, significó el 1-2 parcial a los 24’. Este marcador parecía ser el de la primera mitad, pero en la última acción, comandada por Teodoro Arce, llegó la paridad.

Clementino González empujó la pelota a los 48’, tras el servicio de un Teodoro Arce que le ganó a Gustavo Velázquez en la carrera. Y en el complemento las emociones continuaron. Alexis Martín Arias desactivó un bombazo a los 50’ del mejor jugador de General Caballero JLM: Teodoro Arce.

Y el recientemente elegido mejor futbolista de la temporada fue clave para volver a desnivelar el tanteador. A los 53’, Blas Riveros, en función ofensiva, luchó por un balón y despidió el zurdazo que, en su intento por despejar, Luis Cáceres venció a su propio portero para poner el 2-3 a favor del Azulgrana.

De manera increíble, Sergio Araujo se perdió el cuarto a los 62’: dentro del área y de frente a la portería, se inclinó para su derecha y le dio muy abajo al balón que se fue por encima del travesaño cuando los cerristas se preparaban para celebrar.

Varias imprecisiones evitaron que Cerro Porteño liquide el encuentro, hasta que llegó Ignacio Aliseda, el de los goles importantes. Un contragolpe guiado magníficamente por Cecilio Domínguez, se cerró con el tanto del argentino a los 66’, para establecer el 2-4.

Y a los 71’, Ignacio Aliseda se vistió de asistente para habilitar a un Cecilio Domínguez que eludió al portero rival antes de poner el quinto, desatar la locura en las gradas y prácticamente asegurar la victoria.

A General Caballero JLM no le dieron las piernas para soportar el encuentro. Si bien comenzó mejor el complemento, el desgaste se notó con el correr de los minutos. De igual manera, luchó hasta donde pudo y le incomodó bastante a un supercampeón que supo despertarse a tiempo de la resaca, pero se levantó para continuar con la fiesta.

Cerro Porteño, que espero cuatro años para volver a gritar campeón, en una semana levantó dos títulos: el Torneo Clausura y la Supercopa Paraguay.