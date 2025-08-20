La delegación principal de Libertad emprende viaje hoy rumbo a Buenos Aires, Argentina, para lo que será la revancha de octavos de final de Copa Libertadores ante River Plate, mañana desde las 21:30 en el estadio Monumental, recordando que la ida en Tuyucuá terminó 0-0.

El plantel entrenará hoy, a las 09:30, en la sede del club y el viaje está marcado para las 16:30 en vuelo chárter.

Para este juego, Sergio Aquino cuenta con sus hombres principales y el onceno no variaría mucho con respecto al que paró en la ida. Martín Silva seguirá siendo el arquero, ante la baja por lesión de Rodrigo Morínigo. El onceno sería con: Silva; Ramírez, Rojas, Viera y Giménez; Franco, Campuzano, Sanabria y Fernández; Melgarejo y Aguilar.