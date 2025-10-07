07 oct. 2025
Libertad

En Libertad finalizarán once contratos este fin de año

Once futbolistas terminan contrato con Libertad en diciembre de este año.

Octubre 07, 2025 05:09 p. m.
Libertad_63514528.jfif

Hugo Martínez e Iván Franco no continuarían.

Foto: Archivo.

Libertad ha ganado ocho de los últimos nueve torneos a nivel local, entre torneos de Primera y la Copa Paraguay, sin embargo en la actualidad se encuentra lejos de aquellas versiones ganadoras, está noveno en el Clausura 2025 y eliminado de la Copa Py.

Si bien no es un club que últimamente realiza numerosas incorporaciones a final de cada torneo, apuesta en mantener la plantilla y dar oportunidades a juveniles provenientes de las canteras.

La actual directiva, encabezada por Rubén Di Tore tendrá tareas importantes a final de año, atendiendo que más de una decena de futbolistas llegan a la culminación de contrato y otros propiamente de su carrera.

Podemos citar a dos experimentados que en la actualidad son referentes del Guma: Roque Santa Cruz y Óscar Cardozo, inoxidables delanteros, cuyos vínculos son renovados cada 6 meses.

Por otra parte se puede mencionar a Miguel Jacquet, Lucas Sanabria, Hugo Martínez, Martín Silva, Néstor Giménez, Ángel González, Ángel Lucena, Iván Franco y Hernesto Caballero, cuyos contratos vencen el 31/12/2025.

Libertad Torneo Clausura Roque Santa Cruz
Más contenido de esta sección
FBL-LIBERTADORES-RIVER-LIBERTAD
Libertad
Libertad, el equipo paraguayo mejor ubicado en el ranking FIFA
La actualización del último ranking FIFA lo tiene a Libertad como el equipo paraguayo con mejor posición.
Septiembre 16, 2025 10:39 a. m.
 · 
Redacción D10
Libertad_63084254.jpg
Libertad
El Guma se moviliza pensando en el Gallo
Después de la excelente goleada 4-1 de Libertad sobre Luqueño, la plantilla principal ya se prepara y está enfocado en su rival de la jornada 13, que será el 2 de Mayo de Pedro Juan.
Septiembre 16, 2025 07:24 a. m.
 · 
Redacción D10
G0lINrzXoAAUWQL.jpeg
Libertad
El Guma enfocado en el Auriazul
Septiembre 12, 2025 07:44 a. m.
 · 
Redacción D10
Libertad nuevo empate_62932232.jpg
Libertad
El Guma no cambia de rumbo con Guiñazú
Segundo partido del entrenador argentino Pablo Guiñazú con Libertad y hasta aquí ambos fueron empates sin goles desde la salida de Sergio Aquino; en esta ocasión el empate fue con General Caballero, en Mallorquín.
Septiembre 08, 2025 09:31 a. m.
 · 
Redacción D10
Pablo Guiñazú.jpeg
Libertad
Pablo Guiñazú, nuevo entrenador de Libertad
El argentino Pablo Guiñazú retorna a Libertad, esta vez como director técnico tras su paso exitoso como jugador gumarelo.
Agosto 29, 2025 12:10 p. m.
 · 
Redacción D10
ruben di tore_24323603.jpg
Libertad
Libertad se tomará su tiempo para elegir al nuevo DT
Rubén Di Tore, presidente de Libertad, contó que reciben numerosas carpetas, pero se tomarán un tiempo para confirmar al nuevo DT.
Agosto 27, 2025 11:56 a. m.
 · 
Redacción D10
Carga Más