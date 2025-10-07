En Libertad finalizarán once contratos este fin de año

Libertad ha ganado ocho de los últimos nueve torneos a nivel local, entre torneos de Primera y la Copa Paraguay, sin embargo en la actualidad se encuentra lejos de aquellas versiones ganadoras, está noveno en el Clausura 2025 y eliminado de la Copa Py.

Si bien no es un club que últimamente realiza numerosas incorporaciones a final de cada torneo, apuesta en mantener la plantilla y dar oportunidades a juveniles provenientes de las canteras.

La actual directiva, encabezada por Rubén Di Tore tendrá tareas importantes a final de año, atendiendo que más de una decena de futbolistas llegan a la culminación de contrato y otros propiamente de su carrera.

Podemos citar a dos experimentados que en la actualidad son referentes del Guma: Roque Santa Cruz y Óscar Cardozo, inoxidables delanteros, cuyos vínculos son renovados cada 6 meses.

Por otra parte se puede mencionar a Miguel Jacquet, Lucas Sanabria, Hugo Martínez, Martín Silva, Néstor Giménez, Ángel González, Ángel Lucena, Iván Franco y Hernesto Caballero, cuyos contratos vencen el 31/12/2025.