16 oct. 2025
Libertad

Con la obligación de cortar la racha negativa

Octubre 16, 2025 08:02 a. m. • 
Por Redacción D10
Libertad de muy floja campaña se movilizó ayer en doble turno enfocado en su próximo partido del Clausura.

El Guma recibirá este sábado al Sportivo Ameliano en la Huerta desde las 17:30. Recordemos que las últimas cuatro fechas fueron de malas cosechas: perdió en tres ocasiones y empató un partido. El último fue ante Tembetary en Villa Elisa.

En otro punto, el presidente del club, Rubén Di Tore dejó en claro que el trabajo de Pablo Guiñazú está bajo la lupa. “Todos son evaluados, todos. Inclusive el cuerpo técnico”, señaló a medios radiales.

Redacción D10
